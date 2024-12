Descobrimos como a Tetra Pak ajudou no desenvolvimento do YoPRO em visita à fábrica da Danone

A busca por mais saúde e bem-estar tem impulsionado o mercado global de suplementação. Uma pesquisa realizada pela Future Market Insights (FMI) mostra que o setor deve ultrapassar US$ 252 bilhões em 2025. Para ter uma ideia, o consumo de suplementos está presente na dieta de pelo menos uma pessoa em 59% das famílias brasileiras, segundo dados da Associação Brasileira da Indústria de Alimentos para Fins Especiais e Congêneres (Abiad).

Além do desejo por mais qualidade de vida, o avanço tem ligação com o aumento do consumo por pessoas que seguem dietas mais restritas por opção ou algum tipo de intolerância ou enfermidade, e o envelhecimento da população, que vem procurando formas diferentes para manter a vitalidade.

Nesse cenário, a empresa sueca Tetra Pak, líder de soluções de processamento e envase de alimentos, e pioneira em inovação, vem aperfeiçoando as pesquisas e parcerias para ganhar a frente do mercado de bebidas proteicas. Desde que criou o processo UHT, que é usado para a esterilização de alimentos com baixa acidez, continuou desenvolvendo tecnologias mais avançadas para ampliar a oferta de alimentos e bebidas que chegam às prateleiras – desde os lácteos até os itens voltados para a suplementação, incluindo pós, alimentos e suplementos, como as bebidas prontas para beber com whey protein. Tudo isso com o suporte de ponta a ponta: da entrada da matéria-prima até o envase, permeando todo o processo produtivo.

Produção mais rápida e sustentável

Um dos exemplos foi o desenvolvimento, em parceria com a Danone, da marca YoPRO. A bebida, que é uma das pioneiras na introdução de soluções proteicas prontas para consumo no mercado brasileiro, além de proporcionar saciedade, ajuda na recuperação e ganho de massa muscular e em poucos anos de atuação no país já é líder de mercado.

Esse tipo de produto vem sendo cada vez mais procurado, seja por praticantes de exercícios físicos, seja por pessoas que precisam de suplementação da substância. De acordo com a Abiad, de 2021 a 2023, o consumo de bebida pronta para beber com whey protein e outros concentrados do tipo cresceu 25% no Brasil. E o país é o maior mercado consumidor da América do Sul, sendo responsável por quase 60% do total, como mostram os dados do relatório de 2024 da Mordor Intelligence.

Tetra Pak® High Shear Mixer: produção inteligente

Para driblar um dos desafios da produção de bebidas à base de proteína, que é a espuma formada durante o processo, a Tetra Pak oferece aos seus clientes o Tetra Pak® High Shear Mixer, um equipamento para a mistura que ajuda a minimizar a entrada de ar no preparo, eliminando bolhas, diminuindo perdas e reduzindo drasticamente o tempo de inatividade da operação.

Com isso, há redução no custo operacional: a formação de espuma é um dos fatores de perda de produto e paralisação na produção. Com essa tecnologia, é possível também ter um desenvolvimento muito mais sustentável, já que usa cerca de 50% menos água e 70% menos energia.

“A Tetra Pak é uma grande parceira, principalmente quando falamos na possibilidade de testar os produtos antes da produzi-los em grande escala, e em equipamentos que facilitam a entrega do item final, como o sistema de esterilização com processamento UHT direto de última geração, e o Tetra Pak® High Shear Mixer”, diz Edson Souza, diretor industrial da Danone. Segundo ele, esse equipamento foi fundamental para chegar à melhor homogeneidade do produto, por conta da dissolução dos pós, e ainda reduziu o número de falhas e o custo final.

A tecnologia do tratamento térmico UHT direto, que permite rápido aquecimento e resfriamento, é capaz de ultrapasteurizar bebidas que tendem a perder suas propriedades no UHT indireto. Com isso, os produtores ganham com um produto de melhor qualidade.

Esse sistema é usado para itens de baixa acidez, como as bebidas prontas para beber com whey protein, mas também em bebidas que vêm adicionadas de colágeno e creatina, além de alimentos que vão de sopas, molhos, sobremesas e preparados de tomate, até comida para bebê. Isso mostra a capacidade da Tetra Pak em atender diferentes demandas de setores que atuam com alimentos e bebidas.

No que se refere à capacidade de produção, as máquinas da Tetra Pak funcionam 24 horas por dia e param apenas uma vez por semana para a manutenção preventiva e limpeza. Os equipamentos que encerram as embalagens, por exemplo, são capazes de finalizar 18 mil itens por hora, ou seja, 432 mil por dia.

Espaço de cocriação

Para apoiar todas as fases de desenvolvimento de produtos e pesquisar tendências, a companhia conta com o Centro de Inovação ao Cliente (CIC) que, desde sua criação em 2017, já serviu como ponto de partida de centenas de projetos, envolvendo discussões de ideias, testes, aprimoramento de produtos e lançamentos.

Composto por três ambientes – sala de produtos, de ideias e planta piloto –, o CIC tem o intuito de oferecer uma jornada completa de cocriação para o desenvolvimento de produtos que estejam em linha com todas as normas do setor e baseados nas necessidades de cada companhia.

No CIC, os clientes da Tetra Pak podem melhorar o processo de inovação e se antecipar às necessidades do mercado, em um ambiente dedicado à concepção de ideias, design inteligente, branding, desenvolvimento de portfólio, prototipagem, estratégias de venda e consumo.

“Usamos o Centro de Inovação ao Cliente durante todo o processo, para testar as fórmulas e chegar ao produto ideal. Sem isso, teríamos de testar os produtos em escala industrial, e o custo da companhia seria muito alto”, afirma Souza.

Há, ainda, o Centro de Distribuição (CD), que oferece um serviço de entrega de peças com tempos de resposta muito velozes, garantindo que a produção dos clientes não tenha paradas inesperadas devido a máquinas quebradas ou falta de peças.

Ou seja, a Tetra Pak, com o cliente no coração de sua atuação de ponta a ponta, atende a indústria de alimentos e bebidas com soluções integradas de processamento, envase e serviços customizados – indo, assim, além das embalagens cartonadas.