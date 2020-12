Ambev CreativeX chega para fomentar a inovação

Inovação e disrupção são termos cada vez mais recorrentes nas startups e nas empresas, sejam elas de grandes, médias ou pequenas.

Mas afinal, o que significa ser disruptivo? É ser capaz de romper com padrões e descontinuar processos realizados há tempos da mesma maneira. É ousar, criar, pensar e fazer diferente.

Mas para chegar a tudo isso, é preciso inovar e buscar soluções onde menos se espera.

Um bom exemplo de inovação são os aplicativos de trânsito e navegação, que revolucionaram a mobilidade urbana.

Esta capacidade de criar e inovar tem sido cada vez mais valorizada no mercado, pois permite abrir novos mercados, tornar negócios e pessoas mais relevantes, transformar a sociedade.

Fomento à criatividade

Consciente do potencial impactante da inovação, a Ambev lança sua nova marca, o Ambev CreativeX, uma plataforma de conteúdos que chega para estimular a formação de pessoas mais criativas.

Por acreditar que a inovação pode vir de qualquer pessoa, em qualquer lugar, a marca disponibiliza na Comunidade Ambev CreativeX os estímulos necessários para transformar aquela ideia inicial em algo grandioso. A ideia, ainda, é jogar luz em soluções e iniciativas criativas que acontecem de norte a sul do Brasil, mas que têm pouca ou nenhuma visibilidade.



Um espaço democrático

Criada em parceria com a Creators, a plataforma nasce como um espaço de conexão e reconhecimento de talentos criativos independentes com projetos das marcas Ambev, de maneira ágil e segura. Um canal de inovação, criatividade e conteúdo, que chega para democratizar o mercado de criatividade.

E a proposta não poderia ser mais oportuna: democratizar a criatividade, promover a inclusão e a diversidade e dar espaço e reconhecimento para novos talentos, provando que qualquer um pode ser um criativo em potencial.

Afinal, a inovação pode ocorrer sem a tecnologia, mas dar voz, oportunidade e meios para que as pessoas exalem sua própria criatividade são requisitos fundamentais.

E aqui não se trata, apenas, os criativos de agências, mas sim de uma comunicação ampla, que envolve toda e qualquer pessoa movida pelo espírito transformador, que tenha aquela vontade de propor soluções novas e a capacidade de enxergar problemas de formas diferentes.

Mais inventores, menos seguidores

Para dar espaço para o novo, quebrar padrões, ultrapassar limitações e ajudar talentos a trilhar o caminho da criatividade, o Ambev CreativeX oferece algumas disciplinas como produção de filme, ilustração, produção e criação de conteúdo, community manager e muito mais.

Na plataforma todas as mentes criativas do Brasil podem se cadastrar e participar de uma rotina de curadorias, ofertas de emprego e freelas, networking e projetos únicos. Ambev CreativeX faz a ponte entre mentes criativas e as grandes ideias que existem dentro de cada um de nós. Para saber mais, acesse: https://we.tl/t-XPRQMMRK6z