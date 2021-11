Alibaba adota tom social no Dia dos Solteiros chinês

O Alibaba minimizou números de vendas e citou iniciativas de bem-estar social no festival do Dia dos Solteiros nesta quinta-feira, marcando uma mudança no tom do evento anual de compras online na China.

Diferente da abordagem dos anos anteriores, o Alibaba pediu aos espectadores de uma transmissão ao vivo que curtissem para ajudar a levantar 1 milhão de iuans (156 mil dólares) para uma reserva de elefantes no sudoeste da China.

A gigante do comércio eletrônico reduziu neste ano a campanha publicitária de marketing, em meio à pressão regulatória das autoridades chinesas, dizendo que seu foco estava no crescimento sustentável.

Em anos anteriores, o Alibaba divulgava a demanda de compras dos consumidores chineses com uma apresentação de estatísticas. Desta vez a plataforma destacou iniciativas como um programa que auxilia pessoas com deficiência na compra de roupas e esforços para usar embalagens mais ecológicas.

Ainda assim, o evento continua sendo uma grande atração para milhões de lojistas e compradores, com negócios exorbitantes e livestreamers vendendo desde produtos de cuidados para a pele a tênis esportivos.

O Alibaba disse que quase 400 marcas, incluindo Apple e L'Oreal, arrecadaram mais de 15 milhões de dólares em vendas cada.

Analistas, no entanto, preveem que o Alibaba terá um pequeno aumento das vendas brutas neste ano, citando a desaceleração das vendas no varejo, escassez de fornecimento, interrupções de energia e bloqueios de covid-19.

A gigante do comércio eletrônico foi multada em 2,8 bilhões de dólares por comportamento monopolista em abril e seu fundador, Jack Ma, se retirou de eventos públicos após criticar os reguladores chineses há um ano.