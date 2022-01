Airbus mantém liderança com cerca de 610 entregas em 2021

Por Charlotte Ryan, da Bloomberg

A Airbus ultrapassou sua meta de entrega de 600 jatos em 2021, segundo pessoas a par do assunto, mantendo o título de maior fabricante de aviões do mundo pelo terceiro ano consecutivo.

A fabricante europeia entregou cerca de 610 aeronaves no ano passado, disseram as fontes, que pediram para não serem identificadas antes do anúncio dos números. A contagem final pode variar, pois os números ainda estão sendo auditados, disseram as pessoas.

A Airbus também deve derrotar sua rival nos Estados Unidos em pedidos, depois que as vendas no final do ano varrerem a liderança da Boeing.

Um porta-voz da Airbus preferiu não comentar antes da publicação planejada para a próxima semana dos números de entrega auditados.