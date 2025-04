'ChatGPT do vendedor' analisa até reunião presencial — e quer dobrar de tamanho

Já se foi o tempo em que vendedores batiam de porta em porta para fechar as vendas. Hoje, a porta virou uma conversa no WhatsApp, uma videoconferência ou até mesmo uma reunião presencial. E é exatamente aí que a MeetRox, startup brasileira fundada em 2018, entra em cena.

Conhecida como o "ChatGPT do vendedor", a plataforma usa inteligência artificial para analisar essas interações, ajudando as equipes comerciais a aumentar a produtividade e as taxas de conversão de forma mais inteligente e eficiente.

A tecnologia, que originalmente transcrevia chamadas e videoconferências, agora se adapta à realidade híbrida das vendas modernas, abrangendo também as interações face a face e mensagens no WhatsApp. Ela já é utilizada por mais de 200 empresas, como VTEX e iFood.

Além da análise de conversas, a plataforma realiza o preenchimento automático de CRMs, economizando até 3 horas por dia de cada vendedor. O sistema também gera um placar da qualidade das interações com o cliente.

Como tudo começou?

De Curitiba, a MeetRox foi fundada em 2018 pelo paranaense Chris Cornehl, mas tudo começou seis anos antes. Na faculdade, o jovem empreendedor se interessou na tecnologia de transcrição de áudio — algo comum hoje, mas não em 2012, dez anos antes do lançamento oficial do ChatGPT. Ele percebeu que nenhuma conseguia transcrever o português brasileiro perfeitamente e, a partir daí, nasceu uma ideia.

Em 2014, Cornehl fundou uma 'software house' para desenvolver sites e aplicativos. Acompanhou de perto times comerciais e passou a perceber que elas poderiam ser mais eficientes com ajuda da tecnologia.

Essas duas experiências foram fundamentais para fundar a MeetRox em 2018. Criada com o objetivo de extrair dados de conversas entre atendentes e clientes, a startup começou rapidamente a focar na possibilidade de também transcrever essas interações com alta qualidade e, a partir daí, pegar insights ainda mais valiosos.

Hoje, a startup se posiciona como uma plataforma de "revenue intelligence" (inteligência de receita, em português). “Nossos clientes têm visto um aumento de 25% na produtividade e 55% nas taxas de conversão. Isso significa que, em média, cada vendedor ganha uma semana adicional por mês para focar em tarefas mais estratégicas”, afirma Cornehl.

O que vem aí?

Com a ampliação de suas funcionalidades, a MeetRox mira um crescimento expressivo. A empresa espera dobrar de tamanho em 2025, com a expectativa de alcançar 400 clientes até o final do ano.

Embora a empresa tenha captado recursos na sua rodada seed de R$ 2,5 milhões em setembro de 2024, o CEO deixa claro que, neste momento, a MeetRox está focada em crescer de maneira sustentável. A busca por investidores continua, mas de forma estratégica e tranquila. “A fase agora é de execução. Estamos crescendo de maneira acelerada e é isso que queremos focar”, afirma Cornehl.