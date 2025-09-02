A maior rede de padarias do Brasil está… no posto de gasolina

A cena é cotidiana: café quente, pão na chapa e movimento constante de carros. O que pouca gente sabe é que, espalhadas pelas 1.500 lojas de conveniência, estão as 800 padarias, conhecidas pelo nome “AmPm”, que fazem da Ipiranga a maior franquia de padarias do país.

“Pouca gente sabe, mas a Ipiranga é a maior franquia de padarias do Brasil”, diz Leonardo Linden, presidente da Ipiranga em entrevista ao podcast “De frente com CEO”, da EXAME.

Padaria, café e mobilidade: a tese do varejo completo

A Ipiranga, segundo o presidente, opera 6 mil postos, atende cerca de 7 mil clientes empresariais (de usinas a ferrovias e hospitais) e realiza 1,5 milhão de abastecimentos por dia.

“A Ipiranga registra um faturamento anual de cerca de R$ 120 bilhões, com venda de aproximadamente 24 bilhões de litros de combustível por ano”, diz o presidente ao podcast.

No varejo, o conceito do “posto completo” evoluiu para campanhas como “Pergunta lá” e “Completa pra mim”.

“É uma marca querida e muito brasileira. Manter essa régua alta é responsabilidade da gestão”, diz Linden.

Nesse front, as padarias e conveniências ganham papel estratégico para ampliar o tíquete e a frequência.

O investimento na Krispy Kreme

Essa vocação de varejo acaba de ganhar um novo capítulo com a chegada da Krispy Kreme ao Brasil: a marca, reconhecida mundialmente por seus donuts icônicos, inaugurou sua primeira flagship/fábrica no país em 29 de abril, às 12h, na Av. Juscelino Kubitschek, 1.065, em São Paulo — a primeira loja do mundo com o novo design global.

A operação nasce de uma joint venture com a AmPm, maior rede de conveniência do Brasil, controlada pelos Postos Ipiranga, e reforça a estratégia da companhia de ampliar experiência e ticket nas pontas.

Investimentos: segurança, infraestrutura e 300 novos postos

Segundo o CEO, o Grupo Ultra prevê investimento total de R$ 2,5 bilhões em 2025; R$ 1,4 bilhão serão destinados à Ipiranga. As prioridades:

Segurança operacional — cerca de R$ 100 milhões/ano em tecnologia de frota e bases, diz o executivo.

— cerca de em tecnologia de frota e bases, diz o executivo. Infraestrutura e TI — expansão de bases de distribuição nas regiões Centro-Oeste e Norte e troca do ERP para ganhar eficiência.

— expansão de bases de distribuição nas regiões e troca do ERP para ganhar eficiência. Rede — abertura de cerca de 300 novos postos em 2025, com lojas mais modernas e preparadas para serviços de mobilidade.

Entre os maiores desafios da Ipiranga, Linden destaca o mercado ilegal e a necessidade de se inovar.

“Estimamos que o comércio ilegal de combustíveis cause uma evasão de cerca de R$ 30 bilhões por ano. Quem investe em infraestrutura, segurança e tecnologia precisa competir com quem não investe nada. O mercado ilegal é o nosso maior desafio,” afirma.

Liderar uma empresa que tem quase 90 anos, também traz desafios como a inovação.

“A Ipiranga é uma empresa centenária e precisa se reinventar permanentemente. O maior legado que nós, dessa geração, podemos deixar é uma Ipiranga renovada, atualizada para o momento e preparada para mais 100 anos.”