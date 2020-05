8 bilionários que ficaram mais ricos em 2020 (mesmo com o coronavírus)

A pandemia do novo coronavírus abalou mercados no mundo todo e tem gerado dificuldades para muitas empresas. Mas também tem gerado riqueza para algumas companhias e seus acionistas. São empresas em geral focadas em tecnologia, cujos serviços se tornaram mais importantes em um contexto de isolamento social.

A valorização dessas companhias deixou alguns bilionários ainda mais ricos. É o caso por exemplo de Eric Yuan, CEO da plataforma de teleconferência Zoom, cuja ação subiu 145% na bolsa de valores Nasdaq desde janeiro. Outro bilionário que tem ganhado muito dinheiro nesse período é o fundador do Facebook, Mark Zuckerberg.

Nos últimos meses ele ganhou bilhões com a valorização do Facebok e chegou a ficar no terceiro lugar no ranking de bilionários da Bloomberg, com uma fortuna maior que a do mega investidor Warren Buffett.

O site Business Insider fez um levantamento dos oito bilionários que mais ganharam dinheiro neste ano. É importante lembrar apenas que, como a maior parte do ganho está relacionada ao desempenho de empresas na bolsa, usar esse dinheiro exigiria vender essas ações. Os dados são de 28 de maio.

Veja a seguir:

8. Eric Yuan

Eric Yuan, fundador do Zoom: presidente do aplicativo de conferências em vídeo ficou bilionário com a valorização das ações (Kena Betancur/Getty Images) Eric Yuan, fundador do Zoom: presidente do aplicativo de conferências em vídeo ficou bilionário com a valorização das ações (Kena Betancur/Getty Images)

Quem é: CEO e fundador do Zoom, plataforma de comunicação por vídeo

Quanto ganhou até agora no ano: cerca de 5 bilhões de dólares

Patrimônio líquido total: 8,5 bilhões de dólares

Posição no ranking de bilionários da Bloomberg: 188

7. Goh Cheng Liang

Quem é: O empresário de Singapura é o fundador da Wuthelam Holdings, fabricante de tintas e revestimentos.

Quanto ganhou até agora no ano: 5,3 bilhões de dólares

Patrimônio líquido total: 16,4 bilhões de dólares

Posição no ranking de bilionários da Bloomberg: 68

6. Steve Ballmer

Quem é: Ex-CEO da Microsoft e dono do time de basquete L.A. Clippers.

Quanto ganhou até agora no ano: 7,7 bilhões de dólares

Patrimônio líquido total: 65,9 bilhões de dólares

Posição no ranking de bilionários da Bloomberg: 7

5. Mark Zuckerberg

Mark Zuckerberg: fundador do Facebook chegou a ao terceiro lugar na lista de bilionários da Bloomberg (Stephen Lam/Reuters) Mark Zuckerberg: fundador do Facebook chegou a ao terceiro lugar na lista de bilionários da Bloomberg (Stephen Lam/Reuters)

Quem é: Fundador do Facebook

Quanto ganhou até agora no ano: 9,7 bilhões de dólares

Patrimônio líquido total: 88,1 bilhões de dólares

Posição no ranking de bilionários da Bloomberg: 3

4. MacKenzie Bezos

Quem é: Ex-mulher de Jeff Bezos e uma das maiores acionistas da Amazon

Quanto ganhou até agora no ano: 10,9 bilhões de dólares

Patrimônio líquido total: 48 bilhões de dólares

Posição no ranking de bilionários da Bloomberg: 18

3. Elon Musk

Elon Musk: fundador da Tesla e da SpaceX ganhou mais de 12 bilhões de dólares este ano (Joe Skipper/Reuters) Elon Musk: fundador da Tesla e da SpaceX ganhou mais de 12 bilhões de dólares este ano (Joe Skipper/Reuters)

Quem é: Fundador da Tesla e da SpaceX

Quanto ganhou até agora no ano: 12,8 bilhões de dólares

Patrimônio líquido total: 40,4 bilhões de dólares

Posição no ranking de bilionários da Bloomberg: 22

2. Colin Huang

Quem é: Fundador e CEO of Pinduoduo, empresa de e-comerce da China

Quanto ganhou até agora no ano: 14 bilhões de dólares

Patrimônio líquido total: 33,7 bilhões de dólares

Posição no ranking de bilionários da Bloomberg: 26

1. Jeff Bezos

Jeff Bezos: fundador da Amazon é o mais rico do mundo e o que mais ganhou dinheiro este ano (Alex Wong/Getty Images) Jeff Bezos: fundador da Amazon é o mais rico do mundo e o que mais ganhou dinheiro este ano (Alex Wong/Getty Images)

Quem é: Fundador da Amazon

Quanto ganhou até agora no ano: 31,3 bilhões de dólares

Patrimônio líquido total: 146,2 bilhões de dólares

Posição no ranking de bilionários da Bloomberg: 1