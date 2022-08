7 TED Talks sobre sustentabilidade que você deveria assistir

Desde 1984, a organização sem fins lucrativos TED tem se dedicado a divulgar ideias, geralmente na forma de palestras curtas que cobrem diferentes tópicos, que vão desde ciência e negócios até questões globais como discussões sobre sustentabilidade. Há palestras em mais de 100 idiomas.

O que é uma TED Talk

TED Talks são vídeos influentes de palestrantes especialistas em educação, negócios, ciência, tecnologia, criatividade, sustentabilidade e tantos outros assuntos com legendas em mais de 100 idiomas.

Nos últimos anos, vários palestrantes começaram a abordar tópicos sobre aquecimento global e meio ambiente para conscientizar o mundo sobre alguns dos maiores problemas de nossos tempos.

Para ajudar você a navegar entre as centenas de milhares de TED Talks sobre sustentabilidade disponíveis, EXAME recorreu à curadoria de uma especialista no assunto.

7 TED talks sobre sustentabilidade

Mariana Amaral, co-criadora da Virada Sustentável, evento criado em 2011 que promove consciência sobre sustentabilidade em cinco cidades do Brasil, e criadora da Virada Zen, festival que propõe mais consciência sobre ações de saúde e bem-estar espalhados em diversos pontos da cidade de São Paulo, reuniu sete TED Talks imperdíveis sobre sustentabilidade e ESG. Confira:

1. Uma economia saudável deve ser projetada para prosperar, não para crescer

Com Kate Raworth

+ 4 milhões de visualizações

Vamos focar nossos esforços em “prosperar” no lugar de simplesmente “crescer’? Ideias inovadoras que fazem sentido para a economia são a base da força - e do sucesso deste talk da economista Kate Raworth, da Universidade de Oxford e criadora da teoria da "Economia Donut". “Tivemos a honra de trazê-la para a Virada Sustentável em 2019”, lembra Mariana.



2. A abundância é o nosso futuro

Com Peter Diamandis

+ 1,7 milhão de visualizações

Não podemos fechar os olhos para os enormes desafios que a humanidade tem pela frente, é claro. Mas também não podemos esquecer da incrível capacidade que o ser humano tem de promover soluções de inovação para superar esses momentos cruciais. “Trazer otimismo ao debate faz deste TED realizado em 2012 um dos meus preferidos. O nosso futuro é abundante!”, comenta Mariana.



3. Se você não quiser se ajudar, ninguém vai conseguir te ajudar

Com Mariana Ferrão

+ de 500 mil visualizações

Com aumento dos casos de depressão e suicídio, entre outras doenças, nunca foi tão importante falarmos sobre o tema da saúde mental. Nesse TEDx, a apresentadora Mariana Ferrão conta de forma comovente a sua história de vida e a volta por cima. “Ela participou da nossa Virada Zen. Imperdível, levando em conta um escopo mais amplo de sustentabilidade”, garante Mariana.

4. Precisamos romper com os silêncios

Com Djamila Ribeiro

+ de 260 mil visualizações

De uma forma bem clara, a incrível filósofa Djamila Ribeiro diz que se a gente quer ter uma sociedade mais criativa, precisamos reconfigurar a nossa escuta, saber ouvir, valorizarmos a multiplicidade de vozes. Vale conferir.





5. Responsabilidade, consciência ambiental e preservação da água

Com Wagner Carvalho

+ de 1,3 mil visualizações

O ambientalista Wagner Carvalho fala com o coração e sensibiliza a todos sobre a preservação do líquido mais precioso do planeta. Com seu jeito divertido, encanta e eleva o nível de consciência de todos aqueles que o assistiram.



6. Repensar o Consumo

Com André Trigueiro

+ 111 mil visualizações

Não existe o jogar fora, então é com muita firmeza que o jornalista André trigueiro aborda o tema do consumo consciente e dá uma verdadeira aula quando confronta os argumentos dos economistas que dizem que sem consumo a economia quebra.

7. Por que temos poucas mulheres a liderar

Com Sheryl Sandberg, ex-COO do Facebook

+ 11 milhões de visualizações

Hoje vemos um esforço no mundo corporativo em aumentar o equilíbrio entre homens e mulheres em cargos de liderança, um dos principais desafios no tema gênero e diversidade, que hoje é citada em praticamente todos os relatórios ESG das empresas. Em 2010, data da palestra da Sheryl, essa agenda ainda engatinhava.