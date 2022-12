5 startups que viraram unicórnio em 2022

O ano de 2022 não foi um dos mais fáceis para as startups. A alta de juros em todo o mundo — um resultado dos esforços de inúmeros Bancos Centrais em regular a escalada da inflação — e a menor liquidez reduziram drasticamente os investimentos em startups em todo o mundo. Com investidores mais cautelosos e com certa aversão ao risco, 2022 não repete o feito do ano anterior, e passa longe de recordes no venture capital.

Entre janeiro e novembro deste ano, o total investido em startups brasileiras foi de US$ 4,48 bilhões, metade dos US$ 8,9 bilhões injetados nessas empresas no mesmo período de 2021. Os dados são da plataforma de inovação aberta Distrito.

Mesmo assim, algumas empresas conseguiram fugir à regra atraindo investidores e tornando-se unicórnios, com valor de mercado que supera US$ 1 bilhão. Em 2021, onze empresas viraram unicórnio. Em 2022, os bons exemplos estão espalhados sobretudo na América Latina, que conta com três das cinco empresas que conquistaram o feito neste ano. Relembre algumas delas:

Startups que viraram unicórnio em 2022

Neon

O banco digital Neon foi o primeiro a anunciar o recebimento de um grande aporte em 2022. Em fevereiro, a empresa captou R$ 1,6 bilhão com o banco espanhol BBVA, que ficou com aproximamente 30% da empresa após a série D.

Betterfly

A Betterfly, startup chilena de seguros que funciona como uma plataforma de benefícios, anunciou em fevereiro o recebimento de um aporte de US$ 125 milhões em rodada série C. O aporte foi liderado pela Glade Brook Capital e participação de Greycroft e Lightrock. Com o novo investimento, a empresa atingiu valor de mercado de US$ 1 bilhão.

A startup incentiva hábitos saudáveis entre segurados. Em troca de maiores coberturas em suas apólices ou para obter créditos que podem ser revertidos em doações para causas sociais e ambientais, usuários são recompensados ao adotarem práticas mais "zen" como meditação, ioga, outros esportes ou uma alimentação mais balançeada.

Factorial

A startup espanhola de recursos humanos Factorial também passou a integrar a lista de unicórnios em 2022. A empresa é dedicada a digitalizar processos operacionais de pequenas e médias empresas, melhorando a produtividade e ajudando na tomada de decisão de times de RH.

Na lista das ações estão o controle da jornada de trabalho, férias, pagamento de salários e até gestão de desempenho. A ideia é automatizar e também integrar processos processos em um único local, facilitando ações de recrutamento, onboarding, gerenciamento de faltas, entre outros. Ao todo, são mais de 7.000 clientes em nove países, entre eles startups de destaque como SouSmile e AgroTools.

A startup atingiu o valor bilionário com uma rodada série C de US$ 120 milhões, liderada pelo grupo Atomico, GIC, Tiger Global, CRV, K-Fund e Creandum.

Nowports

A mexicana Nowports, de logística digital de cargas, anunciou uma captação de 150 milhões de dólares em uma série C liderada pelo SoftBank em maio de 2022. Com isso, a empresa alcançou o status de unicórnio ao lado de outras empresas de seu país de origem como Kavak, de compra e venda de veículos, e Clara, fintech de cartões corporativos.

Dock

A Dock, startup de software de meio de pagamento, alcançou valor de mercado de US$ 1,5 bilhão após aporte no valor de US$ 110 milhões, liderado pelos fundos Lightrock e Silver Lake Waterman, com participação de Riverwood Capital, Viking Global Investors e Sunley House Capital, em maio de 2022.

