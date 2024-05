Enchentes matam mais de 300 pessoas no norte do Afeganistão após fortes chuvas, diz ONU Além de ter transportado 100 feridos para hospitais militares na região, o Ministério da Defesa do Talibã disse em comunicado que a força aérea do país já começou a evacuar pessoas em Baghlan e resgatou muitas pessoas presas em áreas inundadas

Oficiais destacaram que, em abril, pelo menos 70 pessoas já haviam morrido por causa de fortes chuvas e enchentes repentinas no país. Cerca de 2 mil casas, três mesquitas e quatro escolas também foram danificadas na ocasião (AFP)