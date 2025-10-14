5 comandos de IA que podem facilitar a rotina de empreendedores

Otimize o lucro: use a inteligência artificial para identificar oportunidades de upsell e cross-sell que você ignorava nos clientes atuais (Getty Images). (Chadchai Ra-ngubpai/Getty Images)
Publicado em 14 de outubro de 2025 às 18h39.
Empreendedores frequentemente gastam tempo excessivo em tarefas administrativas, marketing e processos repetitivos que não agregam valor direto ao cliente. A especialista Jodie Cook sugere que a ferramenta ChatGPT pode ser utilizada como um motor de automação para reduzir esse trabalho e aumentar a produtividade.
O objetivo é transformar o trabalho braçal em sistemas eficientes, permitindo que o empresário se concentre na satisfação do cliente e na expansão do negócio.
O envio de e-mails padronizados e a explicação repetitiva de processos consomem energia. O prompt deve solicitar ao ChatGPT a criação de uma sequência de onboarding completa, mapeando cada ponto de contato desde a consulta inicial até a primeira entrega. Deve incluir modelos de e-mail para: mensagem de boas-vindas, assinatura de contrato, coleta de informações e início do projeto.
"Gerencio um negócio de [tipo de serviço] e preciso criar uma sequência de onboarding completa. Mapeie cada ponto de contato da consulta inicial à primeira entrega. Crie modelos de e-mail para cada etapa: mensagem de boas-vindas, assinatura de contrato, coleta de informações, início do projeto e primeiro contato com o cliente. Os e-mails devem ser profissionais e especificar as informações necessárias em cada fase."
Conversas de vendas improvisadas resultam na perda de clientes e na omissão de desafios por parte de quem você deseja abordar. O prompt visa criar um roteiro estruturado que guie a conversa de forma natural, mantendo a personalidade do vendedor. O objetivo é evitar a divagação e focar no fechamento do negócio.
"Crie um roteiro de chamada de vendas para meu negócio de [tipo de serviço], vendendo para [tipo de cliente-alvo]. Estruture-o como um fluxo de conversa com perguntas de descoberta, propostas de valor e tratamento de objeções. Inclua os desafios mais comuns do setor e posicione meu serviço como a solução. Forneça frases exatas para transições e fechamento."
Executar tarefas recorrentes sem procedimentos documentados causa erro e esgotamento mental. A documentação de processos é essencial para o aumento de escala. O ChatGPT pode criar um Procedimento Operacional Padrão (SOP) detalhado que qualquer membro da equipe pode seguir.
"Preciso documentar meu procedimento operacional padrão para [tarefa recorrente específica]. Crie um SOP passo a passo. Inclua: visão geral da tarefa, ferramentas necessárias, etapas detalhadas, pontos de controle de qualidade e solução de problemas comuns. Formate para fácil atualização e compartilhamento com a equipe."
Muitas empresas não exploram todo o potencial de receita com clientes existentes. O comando usa o conhecimento do ChatGPT sobre o mercado para identificar novas ofertas de alto valor e margem.
"Analise minha oferta de serviço atual [descreva o serviço] para [tipo de clientes]. Identifique 5 oportunidades naturais de upsell e cross-sell. Para cada uma, explique: o que oferecer, por que o cliente compraria, como precificar e quando introduzir na jornada do cliente. Priorize adições de alta margem que utilizem minhas habilidades atuais."
A falta de comunicação gera ansiedade no cliente e interrupções no trabalho. Comandos de follow-up regulares mantêm a confiança e reduzem e-mails ansiosos. O prompt deve gerar um formato que equilibre personalização e eficiência.
"Projete um template de follow-up semanal para meu negócio de [tipo de serviço]. Crie um formato que: atualize o progresso, celebre vitórias, aborde preocupações de forma proativa e defina expectativas para a próxima semana. Deve ser pessoal para construir relacionamento, mas eficiente para envio rápido. Inclua variações para diferentes estágios do projeto."
A autora conclui que cada modelo criado ou processo documentado é um passo para transformar o negócio de serviços, comprando tempo, reduzindo erros e facilitando a escala das operações.
