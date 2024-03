Como marcas inovadoras estão transformando creators e clientes em um poderoso canal de vendas

No cenário atual do marketing digital, um dilema crescente confronta executivos de marketing, principalmente de empresas que vendem bens de consumo: o modelo tradicional de investimento em mídias digitais, como Google Ads e Meta Ads, está se tornando economicamente insustentável e pouco eficaz na construção de marca. Este artigo aborda a emergente tendência de grandes marcas que estão repensando suas estratégias de marketing, voltando-se para os creators e clientes como um canal de vendas mais eficiente e rentável.

O Problema com a Mídia Digital Tradicional

Nos últimos anos, o investimento em mídias digitais tradicionais vem enfrentando desafios críticos. O custo por lead aumentou mais de 20% de 2022 para 2023, refletindo uma tendência de aumento de custos em 91% dos setores. Isso é agravado pelo fato de que aproximadamente 98% dos anunciantes dependem do Google Ads em suas campanhas. Essa realidade gera um ciclo de dependência de plataformas, flutuações no ROI, saturação do público e dificuldades na construção de marca, além de um tráfego frequentemente de qualidade questionável. Em conversas com executivos de empresas que estão inovando em estratégias de marketing, seguem os principais problemas e impacto da dependência em mídia digital tradicional:

Custo Crescente: A competição por espaço publicitário pode levar a um aumento contínuo nos custos. Isso é especialmente verdadeiro em plataformas populares como Google Ads e Facebook Ads, onde o custo por clique (CPC) e o custo por aquisição (CPA) crescem significativamente nos últimos anos por conta de uma barreira baixa de entrada de novas marcas no digital..

Dependência de Plataformas: Ficar dependente de plataformas de anúncios torna o negócio vulnerável a mudanças nas políticas de publicidade, algoritmos e estruturas de preços dessas plataformas.

Flutuações no ROI: O retorno sobre o investimento (ROI) em mídia paga pode ser imprevisível e variar de acordo com fatores externos, como tendências de mercado e comportamento do consumidor.

Saturação do Público: Os consumidores estão cada vez mais expostos a anúncios online, o que pode levar à saturação e reduzir a eficácia das campanhas de mídia paga.

Desafios na Construção de Marca: Mídia paga geralmente foca em vendas de curto prazo e pode não contribuir significativamente para a construção de relacionamentos de longo prazo com os clientes ou o fortalecimento da marca.

Qualidade do Tráfego: O tráfego gerado por mídia paga pode não ser sempre de alta qualidade. Isso significa que pode haver uma taxa de conversão mais baixa em comparação com o tráfego orgânico.

Riscos de Adaptação: Mudanças no mercado ou na economia podem afetar rapidamente a eficácia das campanhas pagas, exigindo adaptações rápidas que podem não ser sempre viáveis.

Foco Limitado: A ênfase excessiva em mídia paga pode levar a negligenciar outras estratégias importantes de marketing, como SEO, Creators, marketing de conteúdo e engajamento nas redes sociais.

Internalizar times: Normalmente, grande parte do investimento de ecommerce é focado em mídia paga. Um time interno requer investimentos significativos em contratação e treinamento de especialistas em mídia digital. Isso envolve não apenas entender as plataformas de anúncios, mas também se manter atualizado com as tendências em constante mudança e os algoritmos das plataformas. Terceirizar esse canal para agência por exemplo, pode afetar ainda mais os resultados por conta de processos e burocracias para ajustar estratégias e maximizar o ROAS das campanhas.

Creators e clientes como força de vendas

Em resposta a esses desafios, muitas marcas estão virando suas atenções para uma abordagem mais orgânica e autêntica de marketing – creators e clientes produzindo conteúdos que atraem novos públicos e aumentam as vendas online. Esta estratégia envolve a parceria com creators e a utilização do conteúdo gerado pelos próprios clientes para promover produtos e serviços. As vantagens são significativas:

Conteúdos Autênticos que Engajam: Creators geram conteúdos genuínos e criativos que ressoam com o público, elevando as taxas de engajamento e conversão em vendas.

Construção de Marca: Através de parcerias com creators, as marcas podem construir uma imagem sólida e um relacionamento duradouro com seu público.

Redução de custos com Mídias Digitais Tradicionais: Utilizar creators e clientes reduz a dependência e o custo associado às mídias digitais pagas.

Ampliação do público-alvo: Creators e clientes ajudam as marcas a alcançar novos segmentos de mercado, aumentando a regionalização e capilaridade da marca.

Escala Através da BrandLovrs: A plataforma BrandLovrs permite que as marcas escalem suas iniciativas com creators, automatizando processos e maximizando resultados.

Solução que está atendendo grandes marcas que acreditam na força dos creators e clientes

A BrandLovrs emerge como uma solução eficaz para os principais problemas enfrentados pelos gestores de e-commerce: aumentar vendas e conquistar novos clientes de maneira mais eficiente e rentável. A plataforma oferece ferramentas para criar e gerenciar campanhas de vendas com creators e clientes, transformando-os em uma força de vendas com mínima necessidade de gestão.

Com a BrandLovrs, as marcas podem: automatizar a criação e gestão de cupons de venda, ter controle total do processo e escalar de forma controlada. Adicionalmente, na plataforma é possível monitorar resultados em tempo real. Grandes marcas estão conseguindo gerar conteúdo em massa focados em conversão de venda, além de reduzir o tempo operacional das equipes em atividades manuais.

Conclusão

A tendência de utilizar clientes e creators como um canal de vendas está se consolidando como uma estratégia vital para marcas que buscam superar os desafios de crescimento e eficiência em marketing digital. Em um cenário onde o investimento em mídia paga se torna cada vez mais custoso e menos efetivo na construção de marca, a colaboração com creators e clientes se demonstra efetiva no longo prazo, pois, diferente de mídia paga, a rentabilização melhora como o passar ao passo que clientes e creators aprofundam seus relacionamentos diretos com as marcas. A abordagem não só proporciona uma alternativa mais autêntica e engajadora para alcançar o público, mas também se alinha com a necessidade de criar estratégias de marketing mais sustentáveis e eficazes a longo prazo.