3M prorroga as inscrições para o Prêmio 25 Mulheres na Ciência. Veja como se inscrever

A 3M está à procura de mulheres que vêm mudando o mundo por meio da ciência. Até o próximo dia 27, estão abertas as inscrições para o programa 25 Mulheres na Ciência 2024, promovido pelo quarto ano consecutivo, nesta edição com foco na sustentabilidade ambiental. A iniciativa tem como propósito evidenciar o papel das mulheres na pesquisa científica, suas contribuições na área e o impacto que geram em suas comunidades.

Segundo Marcia Ferrarezi, gerente técnica de Pesquisa & Desenvolvimento (P&D) da 3M Brasil, o prêmio fortalece duas bandeiras muito significativas da empresa: o uso da ciência aplicada à vida e a importância da diversidade nos cargos ligados aos seguintes temas: ciência, tecnologia, engenharia e matemática (STEM, na sigla em inglês).

“Todas as nossas inovações tecnológicas têm uma base científica muito forte, desde o nascimento da companhia. Mas existe uma diferença grande entre a presença feminina e masculina nas carreiras STEM. Há 30 anos, essa disparidade era maior, porém ela ainda persiste”, diz.

O que as mulheres pensam sobre a ciência?

Um estudo global da 3M mostra que essa é uma realidade bastante percebida pelas pessoas. O State of Science Index (SOSI) revela há sete edições a percepção sobre ciência pela população de 11 países – e apontou em 2023 que 84% dos brasileiros veem as mulheres como uma fonte de potencial inexplorado na força de trabalho nessas áreas – e é esse cenário que a companhia quer ajudar a mudar com a premiação.

Novidades na edição deste ano

Diferentemente dos anos anteriores, desta vez a edição é dedicada a reconhecer projetos focados em sustentabilidade ambiental. Serão aceitos trabalhos associados a temas como economia circular, redução da pegada de carbono, gerenciamento de água, energia, uso da terra, mudanças climáticas e proteção de ecossistemas, entre outros.

De acordo com a SOSI, esta é uma pauta muito relevante atualmente. Para 97% dos brasileiros, as consequências das mudanças climáticas são uma grande preocupação, por exemplo.

Outra novidade é que, além de toda a América Latina, a prestigiada seleção da 3M foi ampliada este ano para a região das Américas e passa a incluir candidaturas do Canadá.

Quem pode participar

Podem se registrar mulheres cientistas com mais de 18 anos, nascidas, formadas e/ou que residam em um dos países participantes. Os projetos precisam contar com pelo menos um protótipo ou teste-piloto da ideia de inovação científica, fundamentar-se nas áreas de STEM, além de enquadrar-se na categoria sustentabilidade ambiental.

Para a escolha das finalistas em 2024, alguns dos critérios considerados serão o potencial de amplificação e influência do projeto, o potencial de impacto social direto ou indireto na região, inovação, viabilidade, carreira e formação da candidata, além da maturidade e aplicabilidade da ideia.

Na condução desse processo haverá um júri formado por representantes da área de Pesquisa & Desenvolvimento da 3M na região junto a convidados externos com vasta experiência nos campos de ciência, pesquisa, inovação, sustentabilidade e empreendedorismo na América Latina.

Oportunidade para abrir portas

As vencedoras serão anunciadas no dia 18 de março, mês em que se celebra o Dia Internacional da Mulher. Elas receberão um certificado de reconhecimento da 3M, além de visibilidade para seus projetos nos meios de comunicação e nas plataformas online da companhia.

A exposição do trabalho na mídia em especial, segundo as ganhadoras, é um grande prêmio, porque abre portas. “Elas relatam que isso gera novas oportunidades na carreira, nas instituições ou universidade em que trabalham, ofertas de emprego, promoções e até financiamentos para ampliar as pesquisas”, conta Ferrarezi.

As cientistas premiadas também terão seus trabalhos incluídos no e-book 25 Mulheres na Ciência 2024, que registra a resiliência e a disciplina dessas profissionais extraordinárias, com direito a uma ilustração desenvolvida exclusivamente para cada uma (acesse aqui os livros digitais das edições anteriores).

Impacto positivo na comunidade

A iniciativa da 3M foi criada em 2020 e, de lá para cá, reuniu uma série de histórias inspiradoras de pesquisadoras com um desejo em comum: transformar suas comunidades para melhor por meio do conhecimento científico e da inovação.

“No formulário para inscrição, uma das perguntas, inclusive, é como a cientista vê o impacto do seu trabalho na comunidade, que desafio ele está ajudando a solucionar. Esse ponto é muito importante. Porque buscamos mulheres que realmente estejam fazendo a diferença”, pontua a gerente de P&D.

Nas três edições anteriores, foram 1,7 mil projetos inscritos, mais de 300 finalistas e 75 cientistas latino-americanas reconhecidas, além de aproximadamente 25 mil downloads de e-books que documentam o trabalho desenvolvido por essas profissionais.

No ano passado, o programa trouxe para os holofotes projetos desenvolvidos por mulheres do Brasil, da Colômbia, do Chile, do México e da Costa Rica.

Inspiração para gerações futuras

O objetivo maior da premiação, reforça a 3M, é reduzir o abismo que ainda existe entre os gêneros nas carreiras STEM, motivando a nova geração a conhecer essas áreas e a não deixar que o estereótipo as faça desistir de ingressar nesses campos.

“É muito mais do que um reconhecimento do trabalho. É um modo de jogar luz sobre o assunto. Não estamos falando de ter cotas, e sim de promover a discussão construtiva de como a diversidade é importante na ciência, porque agrega e acelera a inovação”.

A baixa presença feminina na ciência, tecnologia, engenharia e matemática é um problema estrutural em todo o mundo e com raízes ainda na infância, quando brincadeiras ditas “de menina” vão moldando os interesses e as habilidades das crianças.

Faltam referências: em mais de 120 anos de Prêmio Nobel, apenas 3,5% dos ganhadores em ciência foram mulheres

No Brasil, o índice de escolha das jovens por carreiras nas áreas STEM é ainda menor. Enquanto globalmente 28% das cadeiras em computação e tecnologia, por exemplo, são ocupadas por mulheres, por aqui o número não passa dos 13%, conforme o estudo Meninas Curiosas, Mulheres do Futuro, da plataforma de aprendizagem social Força Meninas.

A falta de referências que encorajem um futuro nesses campos é um dos fatores que contribuem para essa realidade: 62% das garotas ouvidas na pesquisa não conhecem nenhuma mulher que trabalhe em segmentos STEM.

É principalmente nesse ponto que a iniciativa da 3M desempenha um papel valioso de transformação, dando protagonismo a cientistas mulheres para que se tornem uma inspiração e isso fomente um maior equilíbrio entre os gêneros nesse ecossistema.

Inscrições abertas: as candidatas à premiação podem se inscrever até o fim de fevereiro (dia 27), mês em que se comemora o Dia das Meninas e Mulheres nas Ciências

Empresas têm função importante nessa equação

Para Marcia Ferrarezi, o setor privado tem papel relevante nessa mudança. “As empresas precisam mostrar o valor do conhecimento nesses campos e apresentar oportunidades de carreira. Não há país que se desenvolva sem tecnologia e ciência”, ressalta.

Por isso, a equidade de gênero nas áreas de STEM é uma prioridade para a 3M. Nos últimos anos, por meio de diferentes ações dentro e fora da organização, a companhia tem avançado na promoção do assunto e no debate sobre os espaços que está abrindo para essas profissionais.

“Acredito que não seja necessário ter uma equidade de gênero 50/50. Não é esse o objetivo. Mas sim dar oportunidade para que a menina decida se quer ou não seguir uma carreira em STEM. Ela precisa conhecer mais essas áreas para que faça sua escolha”.

A executiva da 3M finaliza com um pedido: “A 3M convida a todas as cientistas da América Latina e do Canadá a apresentar seus trabalhos. Primeiro, para ter suas conquistas reconhecidas e, segundo, para mostrar para meninas que é possível sim ter uma carreira de sucesso na área científica”.

Para saber mais e se inscrever no 25 Mulheres na Ciência, clique aqui.