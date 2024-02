Mercado Livre de Energia: PMEs podem investir em fontes renováveis e ter descontos na conta de luz

O ano começou com uma mudança significativa no setor elétrico. A partir de 1º de janeiro, entrou em vigor uma regra que permite a migração de pequenas e médias empresas para o Mercado Livre de Energia, ambiente em que o cliente escolhe o seu fornecedor de energia.

Agora, consumidores de qualquer porte atendidos em média tensão, que em geral têm contas de luz com valores a partir de R$ 5 mil, podem negociar diretamente com o fornecedor de energia e optar pelo modelo que mais se adequa ao seu negócio. Antes, apenas grandes empresas, com demanda superior a 500 kW, acessavam esse mercado.

A redução de custo proporcionada pela adesão ao mercado livre pode ser muito significativa. Como a negociação é feita diretamente entre a empresa e o fornecedor de energia, há espaço para descontos e outras adequações. Atualmente, as migrações para o mercado livre têm proporcionado descontos de até 35%, dependendo da forma como o cliente usa a energia e de sua localização geográfica.

Energia renovável

Mas não foi só isso que mudou. Com a nova regra, o consumidor pode escolher o tipo de energia entregue pelo fornecedor. Ou seja, as empresas têm a opção de negociar o fornecimento a partir de fontes 100% limpas e renováveis.

“É uma estratégia que, ao proporcionar o avanço para a descarbonização, atende as metas de sustentabilidade da empresa e de seus stakeholders”, diz Dimas Costa, vice-presidente de comercialização da Cemig, que é líder do Mercado Livre de Energia, desde o início de sua atuação nesse ambiente, em 2005.

Dimas Costa: vice-presidente de comercialização da Cemig

Como escolher o fornecedor de energia

Para se beneficiar das vantagens de migrar ao Mercado Livre de Energia, é preciso ter alguns cuidados ao escolher o fornecedor. Hoje, cerca de 100 comercializadoras atuam no mercado varejista (“varejista” é o setor do Mercado Livre de Energia que atende às empresas com demanda menor do que 500 kW) e outras 48 estão em processo de homologação junto à Câmara de Comercialização de Energia Elétrica (CCEE). Com tantas opções, pode ser difícil decidir com qual fornecedor fechar contrato, ainda mais quando metas ESG estão em pauta.

Uma dica importante é avaliar a solidez e o histórico da companhia. A Cemig é uma empresa de grande porte que atua no mercado livre desde os seus primórdios, e tem sido há quase 20 anos uma grande impulsionadora de migração segura de clientes para esse ambiente. Nessa etapa de atendimento aos consumidores varejistas, a Cemig já se destaca e busca a liderança que já detém no atendimento ao mercado atacadista.

Outro aspecto é verificar se a energia fornecida está acompanhando as certificações de energia renovável. A Cemig é uma empresa comprometida em contribuir para um futuro mais verde, com 100% de sua geração de energia de fontes renováveis e oferece certificados de energia renovável, documento que comprova a origem e a rastreabilidade da fonte de energia. São investimentos fundamentais para demonstrar o compromisso do fornecedor de energia, com práticas corporativas sustentáveis e a consequente mitigação de emissões de gases de efeito estufa e da adaptação às mudanças climáticas.

Não é por acaso que quase 13 mil pequenas e médias empresas já anunciaram a migração para o Mercado Livre de Energia, aproveitando essa oportunidade de maior flexibilidade contratual, previsibilidade orçamentária e redução de custos. O mercado potencial chega a cerca de 70 mil consumidores, segundo estimativas da CCEE.

“Com a redução de custos proporcionada pelos descontos que podem chegar a 35%, além da flexibilidade contratual e previsibilidade orçamentária, haverá um impacto positivo no desempenho financeiro das empresas que migrarem para esse mercado”, diz Costa. “Além, é claro, da contribuição para a transição para uma economia de baixo carbono e adequando-se às tendências regulamentais do incentivo às energias renováveis e à pauta ESG. A Cemig está comprometida em impulsionar a economia brasileira, liderando essa transformação e contribuindo para um Brasil mais verde e próspero”, explica o executivo.

Por meio de contratações realizadas ao longo de 2023 com vistas às migrações que estão ocorrendo a partir de janeiro de 2024, a Cemig já conquistou mais de 1,2 mil clientes na categoria varejista. "Para ampliar sua participação no Mercado Livre de Energia, a companhia lançou, no primeiro semestre de 2023, o primeiro portal de e-commerce do Brasil, onde os clientes podem simular sua economia através do consumo e contratar um plano de dois, três ou cinco anos de duração por meio do site energialivre.cemig.com.br. Além disso, reforçamos nossa equipe de vendas, que está pronta para esclarecer dúvidas e auxiliar os novos clientes a adotarem um consumo econômico e sustentável, utilizando fontes de energia 100% renováveis”, declara Costa.

EXAME Renováveis

A Cemig é uma das participantes do fórum EXAME Renováveis, que este mês reúne especialistas e profissionais do setor para discutir as perspectivas promissoras relacionadas aos avanços da energia renovável no Brasil e a abertura do mercado livre como vetores de competitividade ao país.

No dia 20 de fevereiro, às 19h, Túlio Rabelo, superintendente de Prospecção e Relacionamento Comercial com Clientes do Mercado Livre da Cemig, estará em um painel de discussão com outros especialistas. O tema será Oportunidades com a abertura do Mercado de Energia. Será uma oportunidade única para entender como sua empresa pode se beneficiar dessa mudança.

Já no dia 27 de fevereiro, também às 19h, Marcus Vinicius de Castro Lobato, superintendente de Planejamento de Comercialização da Cemig, participará de um excelente painel. O foco será a visão do cliente e da oferta em relação às Oportunidades para Pequenas e Médias Empresas no Mercado Livre. Não deixe de acompanhar!

Esses eventos são uma chance valiosa para conhecer as vantagens da migração de sua empresa para o Mercado Livre de Energia. Não perca essa oportunidade de estar por dentro das últimas tendências e impulsionar o sucesso do seu negócio.

Inscreva-se aqui e faça parte dessa discussão enriquecedora!