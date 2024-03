30 frases para comemorar o Dia do Consumidor

Nesta sexta-feira, 15, é comemorado o Dia do Consumidor. A data é uma oportunidade para marcas e empresas de diferentes portes de oferecer descontos e promoções para atrair a atenção uma nova leva de consumidores.

Para ajudar você, empreendedor, a homenagear o contingente de clientes que já acompanha a sua companhia há tempos e fazê-los sentir valorizados, a EXAME selecionou algumas mensagens para desejar Feliz Dia do Consumidor.

São ideias de frases para o dia do consumidor que podem ser enviadas para sua base via e-mail, SMS e até mesmo WhatsApp. Veja algumas sugestões abaixo:

Frases para clientes no Dia do Consumidor

Nesta data, o nosso agradecimento é para você, que nos acompanha dia após dia. Feliz Dia do Consumidor! Parabéns pelo seu dia e obrigado por estar conosco a todo momento! Trabalhamos todos os dias para oferecer o melhor a você. Neste dia, agradeçemos pela parceria e confiança. Desejamos a todos os nossos clientes um Feliz Dia do Consumidor. Obrigado por escolher nossos produtos e serviços! Nosso compromisso sempre será com a sua satisfação e somos gratos por tê-lo conosco! Um Feliz Dia do Consumidor. A sua preferência é nosso principal indicador de sucesso. Obrigado por confiar em nossos serviços. Um Feliz Dia do Consumidor! Para nós, sua satisfação sempre será prioridade. Por isso, agradecemos por nos ajudar a ser a empresa que somos hoje. Feliz Dia do Consumidor! Neste Dia do Consumidor, nos comprometemos a continuar entregando nosso melhor para atendê-lo! Obrigado pela parceria. Queridos clientes, vocês nos motivam dia após dia a dar o nosso melhor para atendê-lo. Muito obrigado! Neste Dia do Consumidor, preparamos ofertas exclusiva para você, que confia em nossos produtos e serviços. Aproveite! Hoje é Dia do Consumidor, e queremos deixar o nosso muito obrigado a você, consumidor, que confia em nosso trabalho! Nosso sucesso é resultado da sua confiança. Obrigado por ser nosso consumidor! Desejamos a você um feliz Dia do Consumidor! Obrigado por nos acompanhar até aqui. Hoje o nosso agradecimento especial vai para você! Sem a sua confiança, nossas conquistas não seriam possíveis. Feliz Dia do Consumidor! Obrigado por escolher nossos serviços. Sem você, nada disso seria possível. Feliz Dia do Consumidor! Ter você como consumidor é a certeza de que estamos no caminho certo. Feliz Dia do Consumidor. Hoje o dia é em sua homenagem. É um privilégio contar com a sua preferência. Feliz Dia do Consumidor! Desejamos um feliz dia do consumidor e nosso sincero agradecimento pela parceria até aqui. Hoje é o dia daqueles que acreditam no nosso trabalho e confiam nos nossos serviços. Feliz Dia do Consumidor. Nesta data, o nosso agradecimento é para você, que nos acompanha dia após dia. Feliz Dia do Consumidor! Nosso carinho e respeito a todos os nossos consumidores. Vocês são responsáveis por nossas conquistas diárias. Sem a sua confiança, nada até aqui seria possível. Feliz Dia do Consumidor! Hoje é o dia daqueles que acreditam em nosso trabalho e confiam em nossos serviços. Obrigado a todos os nossos consumidores! Neste Dia do Consumidor, nos comprometemos a continuar entregando nosso melhor para atendê-lo! Obrigado pela parceria! Queridos consumidores, vocês nos motivam dia após dia a dar o nosso melhor para atendê-lo. Muito obrigado! Você é a razão do nosso sucesso e empenho. Feliz Dia do Consumidor! Neste 15 de setembro, queremos agradecer pelo apoio e confiança. Desejamos um Feliz dia do Consumidor a você! Obrigado por escolher nossos serviços. O dia é todo seu. Feliz Dia do Consumidor! Feliz Dia do Consumidor! Somos muito gratos em ter você conosco! Feliz Dia do Consumidor. Você é a razão para seguirmos em frente!

Quando surgiu o Dia do Consumidor

O Dia do Consumidor é comemorado em 15 março. A história começa há mais de seis décadas e tem origem nos Estados Unidos.

Em 15 de março de 1962, o presidente americano John Kennedy fez um discurso em falou sobre os ganhos e contribuições que uma relação justa entre empresas e consumidores podem oferecer.

O pronunciamento reverberou ao longo do tempo e, 21 anos depois, em 1983, a data passou a ser comemorada mundialmente como o dia do consumidor

Como a semana do consumidor ganhou relevância no Brasil

No Brasil, a importância dos direitos dos consumidores veio à tona na década de 1990, quando o Código de Defesa do Consumidor foi implementado em 1990. Este documento proporcionou diretrizes e procedimentos para os consumidores seguirem em caso de prejuízos durante compras.

Este marco legal também permitiu que estados e municípios estabelecessem órgãos, como os Procons, para atender as queixas dos consumidores.

Recentemente, essa data ganhou novo destaque no país, com as empresas intensificando iniciativas para destacá-la como um evento significativo em suas agendas promocionais. Isso serve tanto para homenagear os clientes quanto para impulsionar seus empreendimentos.