Semana do Consumidor: Mais de 25 marcas oferecem descontos; confira seleção

A Semana do Consumidor, conhecida também como a ‘Black Friday do primeiro semestre’, tem crescido ano a ano no gosto das clientes e marcas. A data é uma oportunidade para quem busca descontos e condições especiais para compras em todos os setores. Também é um momento relevante para as companhias aumentarem a conexão com os clientes.

O dia oficial acontece no dia 15 de março, mas algumas marcas oferecem descontos especiais durante toda a semana. De acordo com um estudo realizado pelo PicPay, 64% dos brasileiros pretendem realizar compras na data, com a maioria planejando gastar entre R$ 1.000 e R$ 2.000.

Antes mesmo da chegada do dia, 79,5% dos entrevistados já realizaram buscas para comparar os preços dos produtos. Uma pesquisa da Neotrust revelou que, em 2023, a data movimentou R$ 618,7 bilhões no e-commerce.

As promoções abrangem diferentes categorias, como vestuário, produtos de beleza, eletrônicos, shows e eventos. Confira abaixo:

Simple Organic

Até o dia 17 de março, todos os produtos estarão à venda com 50% OFF, enquanto durarem os estoques, tanto no e-commerce quanto nas lojas físicas. Os consumidores podem encontrar opções adequadas para todos os tipos de pele e preferências, como o best-seller Solução Niacinamida de R$ 165 por R$ 82,50 e o lançamento Skin + Scalp de R$ 165 por R$ 82,50.

Reserva e Reversa

Na Semana do Consumidor, a Reserva traz ofertas para todas as marcas com descontos de até 60% e ainda uma progressiva nos preços. Além disso, o frete está com 50% de desconto para as regiões Sul, Sudeste e capitais dos demais estados, sem valor mínimo de compra. Na linha Reserva (masculina), há camisetas a partir de R$ 99, com opções de 2 por R$179 ou 3 por R$ 249. Enquanto na linha Reversa (feminina), as camisetas estão com valores a partir de R$ 79.

Sephora

Entre os dias 11 e 17 de março, a Sephora, maior rede de produtos de beleza presente no mercado mundial, terá descontos de no mínimo 15% em marcas e produtos selecionados, como maquiagem, skincare, haircare e fragrâncias, em todos os canais da marca (loja, aplicativo e site).

Hering

Até o dia 17 de março, a Hering oferece 60% de desconto em peças selecionadas no site e no aplicativo da marca.

Tok&Stok

Nos dias 15, 16 e 17 de março, a Tok&Stok, rede de varejo de móveis e decoração no Brasil, apresenta 10% de desconto em todas as peças de suas lojas, site e app.

Gaab Wellness

No dia 15 de março, a Gaab Wellness, marca de beleza e bem-estar comandada pela empresária e influenciadora Gabriela Morais, disponibilizará um cupom de desconto exclusivo em todos os produtos disponíveis em seu site, que estarão com 15% de desconto. O código promocional que ativa a oferta será disponibilizado nas redes oficiais de Gaab e da própria Gabriela.

Pantys

Entre os dias 11 e 18 de março, Pantys, marca de calcinhas absorventes, está com uma promoção: ganhe uma Pantys + frete grátis em todas as compras acima de R$ 220,00.

Bioderma e Esthederm

No mês do consumidor, a Bioderma e a Esthederm, marcas de dermocosméticos francesas do Grupo Naos, estarão com descontos, que podem ser agregados a todos os seus representantes comerciais, para produtos selecionados. Bioderma apresenta seu Sébium Sérum, Sensibio Sérum, Pigmentbio C-Concentrate, Hydrabio Hyalu+, Pigmentbio Sensitive Areas e Photoderm Antioleosidade 30 com 15% e 20% off. Já Esthederm, apresenta seu Intensive Vitamina C com 10% off.

O.U.i Paris

A O.U.i Paris, perfumaria francesa do Grupo Boticário, entre 11 a 17 de março, estará com descontos especiais para que se possa adquirir a sua nova assinatura olfativa no e-commerce. Na compra de qualquer produto, serão incluídas 10 amostras grátis, além de frete grátis em compras acima de R$ 199,00. A marca também estará com promoção em fragrâncias femininas com até 15% off, masculinas com até 20% off e fleurs Eternelles com 15% off.

Brizza

Para o dia do consumidor, a Brizza, marca de sun sandals e flip flops da Arezzo&Co, traz promoções progressivas para peças não remarcadas: para duas peças ou pares, 10% de desconto, para três pares ou peças, 20% de desconto e para quatro ou mais peças, 30% de desconto. A promoção vale de 14 a 18 de março e será aplicada na flagship da marca na Oscar Freire, em São Paulo.

Shop2gether e OqVestir

Pensando em moda, os e-commerces Shop2gether e OqVestir também apresentam opções atrativas para a data. De 14 a 20 de março, o e-shopping focado em curadoria e exclusividade oferece descontos progressivos com R$ 100,00 OFF em compras a partir de R$ 500, 00, R$200,00 OFF em compras a partir de R$850,00 e R$300,00 OFF em compras a partir de R$1.200,00. Já o OqVestir, conta com 25% de desconto em produtos não remarcados.

Henkell Freixenet

A Henkell Freixenet, líder global em vinhos espumantes, anuncia valores exclusivos no site para o Dia do Consumidor. No dia 15 de março, os consumidores terão descontos progressivos em todo o site. Na compra de 4 garrafas, serão 5% de desconto, 6 garrafas serão 10% de desconto e, na compra de 8 ou mais garrafas, até 15%.

Easy Drinks

No dia 15 de março a Easy Drinks, marca que oferece produtos que facilitam o preparo de diferentes drinques em casa, promove 15% de desconto em todos os produtos da loja online. Entre as opções oferecidas, vale apostar no icônico kit de preparo do Fitzgerald - recém lançado (R$29,90) -, que é produzido com uma base líquida concentrada de suco de limão siciliano e um toque de Angostura Bitter. Outra sugestão é o kit de preparo do clássico Moscow Mule, que inclui o preparado de limão com gengibre (RS 29,90). Para complementar o drink, a Easy Drinks ainda disponibiliza a espuma de gengibre Moscou Mule (RS 41,90).

Beach Park

O Grupo Beach Park apresenta uma oferta para famílias em busca de momentos de lazer e conforto, com descontos especiais de até 40% em hospedagens entre os dias 12 e 15 de março. Para o público em geral, os descontos chegam a 30%, mas aqueles que se cadastrarem no site oficial poderão desfrutar de um adicional de 10%.

Rede Carmel

Os clientes terão até o dia 17 de março para aproveitar as ofertas da rede de resorts de luxo Carmel. As reservas podem ser feitas para hospedagem até 20 de dezembro de 2024. As ofertas incluem descontos que variam de acordo com cada período e dia da semana até junho, com condições vantajosas para hospedagens de domingo a quinta-feira.

Nas unidades Carmel Charme e Carmel Cumbuco os descontos vão até 30%, já no Carmel Taíba, os descontos vão até 25%. Além disso, durante o mês de maio, em celebração ao Aniversário Carmel, os descontos são ainda mais generosos.

Turbi, locadora de carros 100% digital

A Turbi está oferecendo cupom de descontos para quem quiser alugar um carro por uma hora ou até uma semana. Basta utilizar o Cupom OFF20 para pegar qualquer um dos veículos da plataforma com 20% de desconto. Para isso, basta fazer sua conta no aplicativo e escolher o modelo de sua preferência. A locadora tem mais de 400 estacionamentos parceiros com um Turbi na Grande São Paulo.

Daki

Com foco na experiência do cliente, a Daki, aplicativo de mercado e essenciais sob demanda, disponibilizará 40% de desconto em produtos variados de diferentes categorias, desde adega, bebidas, hortifruti, carnes, padaria, complementar, básica, não alimentar e perecíveis.

Justo

Para a Semana do Consumidor, clientes que nunca compraram no Justo tem a oportunidade de experimentar um supermercado 100% digital e garantir cashback para a próxima compra. Durante os dias em que a promoção estiver válida, na primeira compra feita pelo novo consumidor, com valor mínimo de R$ 250 reais e frete grátis, ele já passa a contar com o cashback, que tem valor máximo de R$ 150.

Marisa

A marca está preparando descontos de no mínimo 30% off em todas as categorias do site e do aplicativo e as clientes podem aproveitar as vantagens até o dia 20 de março. Além disso, as consumidoras também terão acesso a promoções especiais vigentes nas lojas físicas.

Buser

Além de oferecer preços promocionais em centenas de trechos em grupos de fretamento colaborativo, com viagens que podem custar a partir de R$ 5,90, a startup lançou um cupom em homenagem à data, que vai dar 40% de desconto para novos clientes e 30% para usuários.

Brasil Cacau

Entre os produtos que estão em promoção, o Coelho de Chocolate, ícone da data, estará com 20% de desconto nas mais de 400 lojas espalhadas pelo País, custando apenas R$19,90. O Ovo Doce de Leite (340g), para comer de colher, que foi sucesso no ano passado, custará R$63,92. Além disso, a famosa promoção 'Leve 3, Pague 2', também estará em vigor para duas linhas: Dinda e Gato Mia.

Aramis

Com descontos a partir de 40% em itens selecionados, a marca oferece ações promocionais até 17 de março. Nos outlets físicos, a campanha Crazy Sale & Sale + Sale também entra em vigor, com descontos de até 50% e um adicional de 10% OFF.

KaBuM!

O e-commerce de tecnologia e games oferece até 18 de março uma seleção de ofertas, que vão até 80% off em todas as categorias do site, os principais destaques estão entre os produtos de hardware, periféricos, computadores, consoles e cadeiras gamer. Os clientes podem parcelar suas compras em até 10 vezes sem juros no cartão de crédito.

Stanley

Na Semana do Consumidor, os copos térmicos de cerveja Stanley, nas cores Limestone e Saffron, sairão por R$99,90 no site oficial e lojas físicas da Stanley, uma redução de quase 40%. A ação acontece de 12 a 18 de março.

Eventim

A empresa de tecnologia de venda de ingressos preparou descontos entre 30% até 55% em mais 100 shows de artistas, como Ludmilla, Roberto Carlos, Jão e Eric Prydz. As apresentações participantes estão disponíveis no site da Eventim até domingo, 17.

Para utilizar o desconto, é necessário escolher a data, selecionar a modalidade do ingresso como “Semana do Consumidor 2024” e inserir o cupom CONSUMIDOREVENTIM antes da seleção dos ingressos para obter o desconto. A promoção é válida apenas para bilhetes com entrada inteira e não são cumulativos.

Shopee

No dia 15 de março, serão oferecidos R$ 8 milhões em vouchers de desconto e até 50% OFF para produtos selecionados no app. Durante toda a campanha, haverá cupons de frete grátis mediante condições.