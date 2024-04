22 franquias baratas a partir de R$ 300 para empreender sem funcionários

Com o crescente interesse dos brasileiros em empreender, especialmente no setor de franquias, as microfranquias têm se destacado como uma opção atraente para investidores iniciantes. Com baixo investimento inicial e operação simplificada, as pequenas franquias também oferecem modelos que não precisam de funcionários.

As franquias que podem ser geridas pelo próprio franqueado e que dispensam a contratação de funcionários têm chamado a atenção de quem busca ingressar no mundo dos negócios em 2024.

De olho nessa tendência, selecionamos 22 franquias baratas para empreender a partir de R$ 300, sem a necessidade de contratar funcionários.

MoviBio

Criada em 2022, a MoviBio é uma rede de franquias especializada em instalações e manutenção de painéis solares para residências, escritórios e qualquer tipo de estrutura. O papel do franqueado é atuar com a prospecção de clientes. O restante, da instalação até a manutenção, é responsabilidade da franqueadora. O negócio pode ser operado de casa, com apenas um computador, um celular e não necessita de funcionários para funcionar.

Investimento inicial: R$ 300

Faturamento médio mensal: R$ 150.000,00

Tempo de retorno: 2 meses

Hyperlocal Franquia

A Hyperlocal Franquia é uma rede de franquias de tecnologia voltada para negócios. Com sistemas que ajudam donos de estabelecimentos com pagamentos, gestão e até delivery, a empresa conta com 60 unidades espalhadas pelo Brasil. O foco da expansão é nacional e o papel do franqueado é prospectar e administrar o atendimento dos clientes dentro da localidade definida. Neste caso, o franqueado também não necessita de equipe, podendo fazer boa parte do processo com um computador e um telefone.

Investimento inicial: R$ 25.000

Faturamento médio mensal: R$ 15.000

Retorno do investimento: 7 meses

4Charge

A 4Charge é uma rede de franquias de totens e carregadores. Com 54 unidades atualmente, a marca foi fundada em 2019 e atua com publicidade nos terminais de recarga, que também exibem propagandas. O franqueado trabalha em modelo home based com visitas periódicas a clientes e parceiros. Além disso, a marca oferece suporte permanente aos franqueados, que não precisam de colaboradores para manter o negócio em funcionamento.

Investimento inicial: a partir de R$ 14.900

Faturamento médio mensal: R$ 4.000

Retorno do investimento: até 6 meses

TFlow

A TFlow é uma rede de franquias que comercializa roupas e acessórios para crianças, jovens e adultos do gênero masculino. Administrada pelo Grupo ZNTT, uma das maiores holdings de franquias do Brasil, a empresa conta com mais de 150 lojas espalhadas pelo Brasil. São diversas opções para quem deseja empreender, de modelo home based até lojas físicas. No modelo simples, o franqueado pode trabalhar sozinho sem a necessidade de colaboradores.

Investimento inicial: a partir de R$ 20.000

Faturamento médio mensal: a partir de R$ 10.000

Retorno do investimento: 2 a 3 meses

Bem Seguros e Créditos

Com modelos home based e lojas, a Bem Seguros e Créditos oferece ao franqueado uma rede de com os mais diversos produtos como consórcios, seguros, empréstimos e vários outros tipos de soluções financeiras. O papel do franqueado é atuar na prospecção e administração de carteiras de clientes. Aqui a necessidade de contratação de funcionários também é dispensada no modelo mais simples.

Investimento inicial: a partir de R$ 14.900

Faturamento médio mensal: a partir de R$ 12.000

Retorno do investimento: 3 a 5 meses

Vida Leve

Os interessados em uma franquia de alimentação saudável devem ficar de olho na Vida Leve. A marca está presente em várias localidades do Brasil e conta com produtos naturais para quem busca uma vida mais saudável. Além disso, os modelos oferecidos pela empresa contam com estrutura enxuta e de simples operação para os franqueados. O modelo simplificado também não demanda mão de obra de colaboradores.

Investimento inicial: a partir de R$ 20.000

Faturamento médio mensal: a partir de R$ 10.000

Retorno do investimento: 3 a 5 meses

Stuqui Projetos

A Stuqui Projetos é uma franquia direcionada para engenheiros e arquitetos. Com modelo home based, o franqueado deve realizar os projetos dos clientes direcionados pela franqueadora, ou seja, não há necessidade dele focar no comercial. Além disso, ele pode fazer o trabalho totalmente autônomo, sem a necessidade de ter funcionários.

Investimento inicial: R$ 26.444

Faturamento médio mensal: R$ 15.950

Previsão média de retorno: 16 meses

Ceopag

A Ceopag, é uma microfranquia de meios de pagamento eletrônicos e surgiu para facilitar a atuação de micro e pequenos empreendedores. Com foco no PMEs e MEIs, a rede une os dois segmentos que mais crescem no Brasil: delivery e meios de pagamentos.

A rede foca a sua expansão nos interiores do país. Presente em 24 estados, 250 cidades e com 700 franquias, a empresa oferece um atendimento humanizado e presencial por meio de sua rede, com produtos de alta tecnologia digital.

Investimento inicial: R$ 20.000

Faturamento médio mensal: R$ 10.250

Prazo de retorno: 12 meses

Health Money

Com investimento inicial de R$ 35 mil, a microfranquia do Grupo Soaper oferece uma operação 100% home based e sem a necessidade de funcionários. No sistema de franchising desde 2023, a Health Money já conta com 20 unidades na sua rede, que atuam de forma autônoma e com liberdade geográfica. A franquia trabalha com serviços de consultoria, gestão estratégica e financeira para PMEs.

Investimento inicial: R$ 35.000

Faturamento médio mensal: a partir de R$ 30.000

Lucro mensal previsto: a partir de R$ 20.000

Prazo de retorno: 6 a 18 meses

EfincKids

A EfincKids é voltada exclusivamente para a educação financeira de crianças e adolescentes. A empresa aposta em uma metodologia exclusiva para ensinar educação integrativa, empreendedorismo e habilidades socioemocionais nas próprias escolas, além de disponibilizar material didático, paradidático, aplicativo e aulas online para os pais. A franquia também oferece produção de eventos periódicos nas escolas que adotam a metodologia, como uma Feira de Empreendedorismo e o Donation Day, voltada para o empreendedorismo social. A EfincKids é uma microfranquia home based.

Investimento inicial: R$ 35.000

Faturamento médio mensal: R$ 25.000

Lucro mensal previsto: a partir de R$ 12.000

Royalties: 5%

Prazo de retorno: 12 a 18 meses

Marketing Bag

A Marketing Bag é uma franquia líder especializada em publicidade em saquinhos de pão. Sua estratégia inovadora, consistente em inserir materiais promocionais nas embalagens de pão, proporciona às empresas uma forma eficaz e acessível de alcançar o seu público-alvo. Através de uma rede em expansão de franqueados, a Marketing Bag segue revolucionando o setor publicitário no Brasil.

Investimento inicial: R$ 6.990

Faturamento médio mensal: R$ 14.000

Lucro previsto: R$ 8.604

Prazo de retorno: 1 a 4 meses

Love Gifts

A Love Gifts é uma empresa líder no mercado de presentes criativos, oferecendo uma ampla gama de produtos exclusivos para todas as ocasiões. Fundada em 2014, a empresa se destaca pela atenção aos detalhes e pela qualidade excepcional de seus produtos. Hoje a marca conta com mais de 80 franquias espalhadas por todo o Brasil e em 2022 alcançou a marca de R$ 16 milhões em faturamento.

Investimento inicial: R$ 19.900

Faturamento médio mensal: R$ 15.000

Lucro previsto mensal: R$ 4.500

Prazo de retorno: 12 a 18 meses

PremiaPão

A PremiaPão é a microfranquia de publicidade em saquinho de pão. Com uma rede de mais de 100 franquias espalhadas pelo país, a PremiaPão proporciona aos empreendedores a oportunidade de gerar renda através da venda de espaços publicitários em sacos de pão para estabelecimentos comerciais. Essa estratégia permite que as empresas anunciem de forma direcionada, atingindo seu público-alvo de maneira eficaz e gerando visibilidade local.

O trabalho do franqueado consiste em fazer parceria com as padarias da sua localidade que vão distribuir os saquinhos de forma gratuira e prospectar os anunciantes para os espaços publicitários no saquinho.

Investimento inicial: R$ 8.000

Faturamento médio: R$ 8.500

Lucro previsto mês: R$ 6.000

Prazo de retorno: 3 meses

Lavô

A Lavô é a maior franquia de lavanderias self-service do Brasil. Inaugurada em 2018, entrou para o franchising em 2020 e já conta com mil unidades comercializadas pelo Brasil. Com a missão de democratizar e simplificar o serviço, a franquia dispensa funcionários e pode ser gerenciada à distância, por meio do sistema online.

Investimento inicial: a partir de R$ 199.000

Faturamento médio mensal: de R$ 20.000 a R$ 30.000

Prazo de retorno: 18 meses

CleanNew

Criada em 2015, a CleanNew é uma das maiores franquias de higienização e conservação de estofados do Brasil. Atua em formato home based, ou seja, o franqueado vai até o cliente com uma mala repleta de equipamentos com a mais alta tecnologia para realizar os serviços de higienização e blindagem de sofás, colchões, poltronas, entre outros itens da casa. Os serviços também podem ser realizados em veículos como carros, barcos e aeronaves.

Investimento inicial: a partir de R$ 59.900

Faturamento médio mensal: até R$ 30.000

Prazo de retorno: 6 a 12 meses

Padrão Enfermagem

Criada em 2006, a Padrão Enfermagem é a ponte entre os profissionais da área de enfermagem e cuidadores com as famílias que precisam destes tipos de serviços. A primeira e única empresa de agenciamento de profissionais de enfermagem especializada em oferecer soluções em cuidados através da intermediação de mão de obra e que tem por excelência desenvolver uma avaliação completa para identificar as necessidades do beneficiário para localizar o profissional mais apto ao serviço. O formato home based permite que o empreendedor gerencie e opere o negócio sem a necessidade de funcionários.

Investimento inicial: a partir de R$ 50.000

Faturamento médio mensal: R$ 25.000

Prazo de retorno: 18 meses

Total Clean

A rede Total Clean trabalha com a limpeza de estofados no formato home based, no qual o profissional realiza o serviço diretamente no endereço do cliente, ideal para quem deseja empreender e quer gerenciar e atuar na operação. Entre os serviços oferecidos estão: limpeza, higienização e impermeabilização de sofás, tapetes, carpetes, colchões, além de hidratação de couro, limpeza de itens infantis como carrinho e bebê conforto, e o diferencial com limpeza de aeronaves. Atualmente possui 162 unidades por todo Brasil.

Investimento inicial: R$ 34.000

Faturamento médio mensal: R$ 15.000

Prazo de retorno: 6 a 12 meses

Minha Quitandinha

Startup de tecnologia em varejo que atua no modelo de franquia de minimercado autônomo. Fundada em 2020, em Balneário Camboriú (SC), a Minha Quitandinha funciona 24 horas por dia, sete dias por semana, sem intermediários para a realização das compras, com o propósito de proporcionar conveniência, qualidade e segurança a complexos residenciais ou comerciais.

Investimento inicial: a partir de R$ 42.000

Faturamento médio mensal: R$ 18.000

Prazo estimado de retorno: 10 a 18 meses

Mr. Fit

Criada em 2013, no interior de São Paulo, a Mr. Fit é pioneira em fast-food de alimentação saudável no Brasil. A franquia oferece refeições, sanduíches e outras iguarias saudáveis, como estrogonofe de biomassa de banana verde e sucos funcionais, além de um cardápio low carb. A rede está presente em 26 estados brasileiros e em processo de internacionalização já com unidades em Portugal e no Paraguai. O modelo de negócio home office pode ser operado exclusivamente pelo franqueado.

Investimento inicial: R$ 6.998

Faturamento médio mensal: até R$ 30.000

Prazo estimado de retorno: 4 a 8 meses

Espetto Carioca

O Espetto Carioca é uma rede de bares e restaurantes criada em 2011, na zona oeste do Rio de Janeiro, pelo empresário Leandro Souza. O modelo de negócio vending machine, permite a instalação em condomínios, centros comerciais, clubes, sem necessidade de funcionários, o autoatendimento colabora para que o franqueado faça a gestão e o abastecimento da máquina conforme demanda.

Investimento inicial: a partir de R$ 37.000 por máquina (são necessárias 3 máquinas para a implantação do projeto)

Faturamento médio mensal: a partir R$ 10.000 por máquina

Prazo estimado de retorno: de 12 a 18 meses

Bendito

A cafeteria premium Bendito é especializada em cookies, brownies e cafés gourmets. Dentro do conceito de confeitaria fina, a marca trabalha com receitas exclusivas e o mais puro chocolate belga Callebault, o que garante requinte e originalidade do produto final. No franchising desde 2017, a rede tem atualmente nove lojas, todas no estado do Rio de Janeiro, e oferece três modelos de negócios: lojas de rua, quiosque e o modelo de microfranquia com o Carrinho Bendito, na qual o próprio franqueado pode operar, sem necessidade de contratar funcionário.

Investimento inicial: R$ 60.000

Faturamento médio mensal: R$ 12.000

Prazo estimado de retorno: 24 a 36 meses

market4u

Fundado em 2020, a market4u é uma rede de mercados autônomos que opera em condomínios comerciais e residenciais, proporcionando comodidade e segurança para as pessoas por meio de lojas que funcionam 24 horas por dia, 7 dias por semana, sem a necessidade de atendentes. Para a operação das lojas, o franqueado é responsável apenas pela administração e reposição de estoque que varia conforme o perfil dos consumidores. Classificado pela ABF como a maior microfranquia do Brasil, possui mais de 2 mil unidades em operação em 24 estados brasileiros e para 2024, prevê alcançar um faturamento de R$ 340 milhões.