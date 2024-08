Melhores dos Negócios Internacionais 2024: veja o passo o passo para inscrever sua empresa

Realizado pela ApexBrasil em parceria com EXAME, o prêmio Melhores dos Negócios Internacionais 2024 irá reconhecer as 15 empresas que se destacaram no comércio internacional entre janeiro de 2023 e junho de 2024.

Com inscrições abertas até 30 de setembro, o objetivo é reforçar a importância da competitividade, da inovação e da presença do país no exterior. A entrega do prêmio acontecerá em dezembro, em São Paulo.

Veja como se inscrever:

Quais são os critérios?

Ser uma empresa brasileira ou com operações no Brasil, incluindo cooperativas, startups, entidades setoriais, fundos de participação e sociedades de investimentos.

Encaixar-se em uma das quatro categorias (e em uma das 12 subcategorias listadas no regulamento) - disponível aqui .

Passo a passo para inscrição:

Faça o cadastro neste link . Selecione a categoria e subcategoria em que sua empresa se encaixa. Complete os campos com seus dados. Leia atentamente o regulamento. Marque a declaração de consentimento e de uso de dados. Envie sua inscrição. Envie o memorial descritivo para o e-mail: premiacao@exame.com .

Como fazer meu memorial descritivo?

O memorial descritivo deve ter até seis páginas e pode incluir imagens e/ou vídeos, contendo as seguintes informações: