10 franquias baratas a partir de R$ 997 para empreender e trabalhar de casa

Na contramão do leve crescimento de 1,7% no varejo, o mercado de franquias cresceu 13,8% em relação a 2022. No ano passado, o faturamento do setor foi de R$ 240,6 bilhões. O levantamento foi divulgado em fevereiro pela Associação Brasileira de Franchising (ABF).

As microfranquias, com investimento inicial é de até R$ 135 mil, vêm ganhando participação no mercado e têm se tornado uma opção dentro das franqueadoras.

De olho nas oportunidades para empreendedores, conheça 12 redes de franquias baratas para abrir um negócio em 2024 e trabalhar de casa:

Me Protege

A Me Protege é uma microfranquia com foco na venda de planos de saúde e seguros no modelo home-based. A rede oferece dois modelos enxutos para os franqueados, Smart (comissão de 50% sobre o valor da 1ª mensalidade e treinamento para captação de leads) e Full (150% de comissão do valor da parcela do seguro vendido, além de ter leads gerados pela franqueadora).

Os fundadores da rede são Claudio Augusto, Marlon Lúcio e Eduardo Koji, criadores da Mania de Passar, Rafael Lemos e Rodrigo Aragão, empresários com anos de experiência no mercado de saúde, além de Alexandre Guerra, ex-CEO da rede Giraffas.

Investimento inicial: R$ 997 ou 12x de 99 no modelo Smart e R$ 12.600 no modelo Full, ambos incluindo taxa de franquia

Faturamento médio mensal: R$ 4 mil (Smart) e R$ 12 mil (Full)

Prazo de retorno: 6 meses ambos

Dot Bank

Fundada em 2019, o Dot Bank é o primeiro banco digital a operar como franquia no Brasil, voltado para empresas do comércio e varejo, que desejam automatizar processos, como o de pagamentos e recebimentos, como aquelas com alto volume de emissão de boletos bancários. Através da integração com o software de gestão, a conciliação automática favorece o ganho de performance no dia a dia. A franquia atua com dois modelos de negócios exclusivamente home office.

Investimento inicial: a partir de R$2.320 (incluso taxa de franquia, capital de giro e instalação)

Faturamento médio mensal: R$ 8.000

Prazo de retorno: de 3 a 12 meses

Mr. Fit

Rede pioneira em fast-food de alimentação saudável no Brasil, com mais de 500 unidades pelo país, oferece refeições, sanduíches e outras iguarias saudáveis, como estrogonofe de biomassa de banana e sucos funcionais, além de um cardápio low-carb. No modelo home office, o franqueado pode vender refeições congeladas sem sair de casa com a ajuda de aplicativos de entrega.

Investimento inicial: R$ 6.000 (incluso taxa de franquia)

Faturamento médio mensal: de R$ 2.000 a R$ 20.000

Prazo de retorno: de 4 a 12 meses

Love Gifts

Empresa líder no mercado de presentes criativos, oferecendo uma ampla gama de produtos exclusivos para todas as ocasiões. Fundada em 2014, a empresa se destaca pela atenção aos detalhes e pela qualidade excepcional de seus produtos. Hoje, a marca conta com mais de 70 franquias espalhadas por todo o Brasil e em 2022 alcançou a marca de R$16 milhões em faturamento.

Investimento inicial: a partir R$19.900 (investimento total)

Faturamento médio mensal: R$15.000

Prazo de retorno: de 12 a 18 meses

Marketing Bag

Franquia líder especializada em publicidade em saquinhos de pão. Sua abordagem única de colocar materiais promocionais em embalagens de pão oferece às empresas uma maneira eficaz e econômica de alcançar seu público-alvo. Com uma rede crescente de franqueados, a Marketing Bag continua a revolucionar a indústria publicitária no Brasil.

Investimento inicial: R$6.990

Faturamento médio mensal: R$14.000 (investimento total)

Prazo de retorno: de 1 a 4 meses

Sonhagro

Especializada em soluções completas de crédito rural, a rede visa facilitar os processos burocráticos para os produtores, atuando no gerenciamento de suas negociações e na execução dos projetos técnicos que os bancos exigem. Fazendo a sua história há mais de 9 anos, com 53 unidades – sendo 50 franquias e 3 unidades próprias de Norte a Sul do Brasil, que facilitam o financiamento do crédito rural para os produtores.

Investimento: a partir de R$ 23.790 (incluso taxa de franquia)

Faturamento médio mensal: R$ 17.196,47

Prazo de retorno: de 4 a 6 meses

Ecos Energia Solar Fotovoltaica

A Ecos Energia Solar Fotovoltaica é uma franquia de energia solar que oferece os serviços de instalação de projetos solares em residência, empresa ou fazenda, manutenções de usinas solares e monitoramento de desempenho. Em todo Brasil, conta com mais de 200 franquias.

Investimento inicial: a partir de R$ 22,4 mil

Faturamento médio mensal: R$ 200 mil

Prazo de retorno: 1 a 6 meses

Total Clean

Rede referência em limpeza de estofados, que atua no modelo home based, onde o profissional realiza o serviço diretamente no endereço do cliente. Oferecem limpeza, higienização e impermeabilização de sofás, tapetes, carpetes, colchões, além de hidratação de couro, limpeza de itens infantis como carrinho e bebê conforto, e o diferencial com limpeza interna de embarcações e aeronaves. Atualmente possui 156 unidades por todo Brasil.

Investimento inicial: R$ 29 mil (incluso taxa de franquia)

Faturamento médio mensal: R$ 15 mil

Prazo estimado de retorno: 6 a 12 meses

Minha Quitandinha

Startup de tecnologia em varejo que atua no modelo de franquia de minimercado autônomo. Fundada em 2020, em Balneário Camboriú (SC), a rede de franquias funciona 24 horas por dia, sete dias por semana, sem intermediários para a realização das compras, com o propósito de proporcionar conveniência, qualidade e segurança a complexos residenciais ou comerciais.

Investimento inicial: a partir de R$ 42 mil, com taxa de franquia e instalação

Faturamento médio mensal: R$ 18 mil

Prazo estimado de retorno: 10 a 18 meses

Espetto Carioca

Rede de bares e restaurantes especializada em espetinhos, pertencente ao Grupo Impettus, holding que também detém as marcas Mané, Buteco Seu Rufino e Bendito. No modelo Vending Machine, o franqueado pode vender os espetos da marca congelados a partir da instalação da máquina em diferentes locais como condomínios e clubes.