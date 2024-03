25 franquias baratas de alimentação para empreender a partir de R$ 8.000

Em qual segmento do franchising investir e empreender? O mercado de franquias como todo tem presentado bons resultados. No ano passado o setor faturou mais de R$ 240 bilhões, alta de 13,8%.

Olhar para os segmentos que mais cresceram neste mercado pode ser uma boa estratégia. Entre os segmentos do franchising que mais avançaram em 2023 está o food service. Com alta de 17,9% na receita, as franquias de alimentação lideram o crescimento do setor.

A diversidade de opções dentro da categoria oferece um leque de oportunidades para quem deseja ingressar no franchising.

Conheça redes de alimentação que para investir e empreender em 2024 -- inclusive algumas opções de microfranquias com investimento inicial a parir de R$ 8.000:

PremiaPão

A PremiaPão é a principal referência no segmento de publicidade em saquinhos de pão. Sendo a única franquia de publicidade em saquinho de pão que conquistou três selos de Excelência da ABF. A empresa oferece aos seus franqueados uma plataforma exclusiva de treinamento e suporte contínuo aos empreendedores. Essa combinação de expertise e assistência faz da PremiaPão uma escolha excepcional para quem busca ingressar nesse ramo de negócio.

Investimento inicial: a partir de R$ 8.000

Faturamento médio mensal: R$ 17.000

Prazo de retorno: 2 a 6 meses

Crepefy

A Crepefy nasceu em 2022 na cidade de São Paulo, se tornando uma marca especializada no modelo europeu de crepe francês, com uma ampla variedade de crepes doces e salgados com mais de 30 sabores no cardápio. Ela é a única creperia que consegue dar experiência de marca em três momentos de consumo diferentes: balcão (loja física), delivery e eventos corporativos. Em 2023 entrou para o franchising com dois modelos de negócios: loja de rua e quiosque.

Investimento inicial: a partir de R$ 80.000 (incluso taxa de franquia + capital de giro + instalação + equipamentos)

Faturamento médio mensal: a partir de R$ 35.000

Prazo de retorno do investimento: de 9 a 18 meses

Splash Bebidas Urbanas

A Splash Bebidas Urbanas é uma rede de cafeterias que possui a apresentadora Sabrina Sato como sócia. A marca foi criada por Brunna Farizel e Lucas Moreira, em 2018, para se diferenciar das cafeterias comuns e ser de fácil condução, já que é uma operação ágil e prática. Atualmente possui mais de 120 unidades confirmadas e trabalha com dois modelos de negócio, a Splash To Go e a Loja Tradicional.

Investimento Inicial: a partir de R$ 90.000 (taxa de franquia inclusa)

Faturamento médio mensal: a partir de R$ 45.000

Prazo Estimado de Retorno: 15 a 18 meses

Mundo Verde

O Mundo Verde é a maior rede especializada em produtos naturais e orgânicos da América Latina. Neste ano, a companhia completa 36 anos de atuação no segmento saudável, com presença em mais de 500 pdv’s, entre unidades físicas e presença em grandes redes de farmácias e paradas de estrada, em todo o país. A companhia conta com o novo formato de microfranquia (R$ 30 mil).

Investimento Inicial: R$ 30.000

Faturamento médio mensal: a partir de R$ 35.000

Prazo de retorno: 12 a 18 meses

Mais1.Café

Fundada em 2019, a rede é uma das maiores de cafeterias do Brasil, com mais de 30 opções de bebidas feitas a partir do grão especial, além de disponibilizar acompanhamentos doces e salgados importados da América Latina e da Europa, com um atendimento digitalizado e personalizado. A franquia está presente em 220 cidades, distribuídas em 25 estados do país, além da presença no Paraguai. Para 2024, a expectativa é ultrapassar a marca de 1000 unidades comercializadas em todo o país.

Investimento Inicial: R$ 260.000 (incluso taxa de franquia)

Faturamento médio mensal: R$ 60.000

Prazo estimado de retorno: de 18 a 24 meses

Casa de Bolos

Maior rede de franquias de bolos do Brasil e pioneira no segmento, a rede oferece mais de 100 opções de bolos caseiros com uma produção 100% artesanal e feita com fruta de verdade, que inclui versões clássicas, recheadas, diet, funcional, mini, baby, tortas, cucas, Bolo Caseiro no Pote e sobremesas geladas, para todos os tipos de paladar nas mais de 500 unidades pelo país.

Investimento Inicial: R$ 143.000 (incluso taxa de franquia)

Faturamento médio mensal: R$ 57.000

Prazo estimado de retorno: 24 meses

Spicy Tuna

Rede de restaurantes fast casual tipicamente havaiano, que apresenta a verdadeira experiência da cozinha nativa de Honolulu. Com um cardápio completo da hora do almoço ao happy hour, a franquia também oferece, além do original poke havaiano, lanches, sobremesas e bubbles para todos os gostos e estilos de vida. Com uma operação enxuta, com a utilização de automação de processos, a rede disponibiliza modelos em lojas de rua, shopping e quiosque.

Investimento inicial: a partir de R$ 290.000 (incluso taxa de franquia)

Faturamento médio mensal: a partir de R$ 120.000

Prazo do retorno de investimento: em até 18 meses

Bubble Mix

De inspiração oriental, a Bubble Mix é a maior rede brasileira de bubble tea, bebida de origem taiwanesa que une chás por infusão e pérolas de tapioca caramelizadas. Criada em 2014 no Paraná pelos sócios Rodrigo Balotin, Alex Lin e Rogério Arcanjo, a marca entrou no franchising em 2016 e hoje possui mais de 80 unidades em 17 estados. Com faturamento anual de R$ 29,4 milhões em 2023, a Bubble Mix utiliza cerca de 70% dos insumos importados de Taiwan. Entre os produtos, estão os tradicionais chás, além de opções com frutas, café e até bubble tea com yakult, chegando a mil combinações de sabores.

Investimento Inicial: R$ 190.000 (inclui estrutura, maquinário e taxa de franquia)

Faturamento médio mensal: R$ 43.000

Prazo estimado de retorno: 20 a 24 meses

Johnny Rockets

Presente em mais de 30 países e com faturamento médio de R$5 bilhões (1 bilhão de dólares) por ano em todo o mundo, a marca americana criada em 1986 abriu a primeira unidade no Brasil em 2013 e pretende chegar a 60 restaurantes em 2024. As lojas possuem temática dos anos 1950 e disponibilizam no cardápio as melhores opções de hambúrgueres, batatas, shakes, porções e pratos, servidos pelos animados garçons dançarinos.

Investimento Inicial: a partir de R$ 960.000 (incluso taxa de franquia)

Faturamento médio mensal: R$ 220.000

Prazo estimado de retorno: 18 a 36 meses

Cuor di Crema

Rede fundada em 2012 que respeita as tradições e os processos de produção das legítimas gelaterias italianas, com produtos 100% naturais, sem adição de gordura, aromatizantes e conservantes. Os gelatos Cuor di Crema têm uma lista extensa de sabores autênticos: são quase 100 receitas, cada uma com experiência única por seu preparo com matérias-primas nacionais e importadas, além do uso exclusivo de frutas in natura. No cardápio, estão também variadas opções de cafés, sobremesas e salgados.

Investimento Inicial: a partir de R$ 475.000 (incluso taxa de franquia)

Faturamento médio mensal: R$ 80.000

Prazo estimado de retorno: 22 a 38 meses

Boulangerie Carioca

Inspirada nas mais sofisticadas padarias e cafeterias francesas, a rede abriu as portas da primeira loja em 2015 e encanta os clientes com um ambiente aconchegante e uma seleção variada de delícias parisienses e da culinária mundial, como macarons, pães, doces, quiches, croissants e outros quitutes fresquinhos. Para atender o público em todos os horários, a Boulangerie Carioca reposicionou a marca e passou a servir também opções de brunch, sopas e pratos rápidos. Com lojas de rua, de shopping ou mesmo quiosques, a marca chama atenção e se adapta a públicos de metrópoles ou cidades menores.

Investimento Inicial: a partir de R$ 490.000 (incluso taxa de franquia)

Faturamento médio mensal: R$ 130.000

Prazo estimado de retorno: 18 a 36 meses

Borda & Lenha

Fundada em 2016, a rede é a primeira de fast-pizza do Brasil e tem como objetivo personalizar a experiência do cliente, com qualidade, sabor e preço acessível. No cardápio, oferece pizzas feitas com massa artesanal e permite a seleção de sabores pelo próprio consumidor, que pode montar a pizza a partir de mais de 25 opções de toppings. No franchising desde 2019, a Borda & Lenha conta com mais de 40 unidades em operação.

Investimento Inicial: R$ 105.000 (incluso taxa de franquia, estoque inicial e instalação)

Faturamento médio mensal: a partir de R$ 55.000

Prazo estimado de retorno: até 18 meses

10 PASTÉIS

Fundada em 1996, é a maior rede de pastéis do Brasil com 66 unidades em operação e oferece no cardápio a iguaria preparada com massa vegana, disponível nos sabores tradicional, pimenta e chocolate. Pioneira na criação da borda recheada, a marca também comercializa pastéis coloridos, pratos simples, panquecas e saladas. A 10 PASTÉIS, rede para os apaixonados por pastel, faturou R$ 65 milhões em 2023 e prevê, em 2024, inaugurar mais 36 lojas.

Investimento Inicial: a partir de R$ 190.000 (incluso taxa de franquia)

Faturamento médio mensal: R$ 140.000

Prazo estimado de retorno: 24 meses

Mr. Fit

Criada em 2013, na cidade de Paulínia, interior de São Paulo, a rede Mr. Fit é pioneira em fast-food de alimentação saudável no Brasil. A ideia e formatação do negócio foi da empresária Camila Miglhorini, que após enfrentar dificuldades para encontrar uma comida rápida e saudável, em um mundo repleto de produtos artificiais e industrializados, fundou a franquia que oferece refeições, sanduíches e outras iguarias saudáveis, como estrogonofe de biomassa de banana verde e sucos funcionais, além de um cardápio low carb. A rede está presente com 640 franquias em 26 estados brasileiros e em processo de internacionalização já com unidades em Portugal e no Paraguai.

Investimento Inicial: a partir de R$ 36.000 (incluso taxa de franquia)

Faturamento médio mensal: de R$ 40.000 a R$ 70.000

Prazo estimado de retorno: 10 a 36 meses

Espetto Carioca

O Espetto Carioca é uma rede de bares e restaurantes criada em 2011, na zona oeste do Rio de Janeiro, pelo empresário Leandro Souza. No ano de 2012, entrou para o franchising e conta atualmente com 54 unidades presentes em cinco estados. Filho de empregada doméstica e de um porteiro, Leandro Souza, que já foi considerado o “Rei dos Espetinhos” na capital fluminense, hoje espalha o lifestyle carioca pelo país, por meio de uma rede que oferece mais de 1000 combinações de pratos, bebidas e sobremesas.

Investimento Inicial: a partir de R$ 241.000 (incluso taxa de franquia)

Faturamento médio mensal: R$ 80.000

Prazo estimado de retorno: 24 a 36 meses

Mané

Criada em 2019, a rede de botecos Mané nasceu a partir da expertise de três amigos que já atuavam no ramo de franquias. Os empreendedores Daniel Bittencourt, Arianne Bastos e Eduardo Oliveira criaram o Mané para proporcionar aos clientes experiências gastronômicas únicas sem perder a cultura raiz de boteco. Em junho de 2021, a rede foi integrada ao grupo Impettus, holding que detém também as marcas Espetto Carioca, Buteco Seu Rufino e Bendito, para ser franqueada por todo o Brasil. Atualmente, conta com 27 unidades e mira expansão na região Sudeste.

Investimento Inicial: a partir de R$ 548.000 (incluso taxa de franquia)

Faturamento médio mensal: R$ 350.000

Prazo estimado de retorno: 24 a 36 meses

Bendito

Rede de cafeteria premium especializada em cookies, brownies e cafés gourmets. Dentro do conceito de confeitaria fina, a marca trabalha com receitas exclusivas e o mais puro chocolate belga Callebault, o que garante requinte e originalidade do produto final. No franchising desde 2017, a rede tem atualmente sete lojas, todas no estado do Rio de Janeiro, e oferece três modelos de negócios: lojas de rua, quiosque e o modelo de microfranquia com o Carrinho Bendito, na qual o próprio franqueado pode operar, sem necessidade de funcionário. Desde 2019 faz parte do Grupo Impettus, holding que detém as marcas Espetto Carioca, Mané e Buteco Seu Rufino.

Investimento Inicial: a partir de R$ 60.000 (incluso taxa de franquia)

Faturamento médio mensal: de R$ 10.000 a R$ 12.000

Prazo estimado de retorno: 24 a 36 meses

Buteco Seu Rufino

A rede de botecos famosa no Rio de Janeiro tem dois modelos de franquia que variam entre 70m² e 150m², com investimentos a partir de R$ 400 mil. As 10 unidades da rede oferecem aos clientes experiência única de um ambiente familiar, com uma gastronomia original e caseira e, claro, cerveja gelada. Desde 2022 faz parte do Grupo Impettus, holding que detém as marcas Espetto Carioca, Mané e Bendito.

Investimento inicial: a partir de R$ 400.000 (incluso taxa de franquia)

Faturamento médio mensal: R$ 150.000

Prazo de retorno: 24 a 36 meses

Milky Moo

Em quatro anos de história a Milky Moo, rede especializada em milkshakes já conta com 422 unidades espalhadas por todos os estados brasileiros. Com um plano agressivo de expansão para 2024, a rede aposta em três formatos de franquias: quiosques, lojas de rua e loja em shopping. A previsão é fechar o ano de 2024 com 700 unidades. Veja a seguir as informações do quiosque:

Investimento inicial: R$ 190.000

Faturamento médio mensal: R$ 70.000

Previsão de retorno: 18 a 24 meses

Lucro previsto: 15 a 20%

American Cookies

A rede de cookies nasceu na cozinha do apartamento do casal Francielle Faria e Rafael Macedo e hoje conta com 57 unidades em 11 estados. Para os planos de expansão, a rede aposta em três formatos de franquias os quiosques, os containers e as tradicionais lojas. Veja os dados do modelo de container:

Investimento Inicial: a partir de R$ 159.000

Projeção de faturamento mensal: a partir de R$ 50.000

Previsão de Retorno: 18 a 24 meses

Sushiloko

Rede de comida japonesa fundada em 2007 pelo brasiliense Fábio Bindes. Atualmente conta com um total de 39 lojas, sendo 22 no Distrito Federal, 11 em Goiás, 4 em Minas Gerais, 1 no Mato Grosso e 1 em São Paulo. A Rede tem projeto de expansão para a região Nordeste.

Investimento inicial: R$ 384.800

Faturamento médio mensal: R$ 170.000

Previsão de retorno: de 18 a 36 meses

House Forneria

Nascida na Zona Oeste do Rio de Janeiro, em 2021, a rede de pizzarias House Forneria aposta no conceito híbrido para o negócio, oferecendo a agilidade de entregas de uma dark kitchen com ingredientes premium de uma pizzaria gourmet. Idealizada pelo casal Thiago Quintas e Victoria Medeiros, a marca deu início a sua presença na franchising em 2023. Hoje, com três unidades no seu portfólio (Barra da Tijuca, Recreio dos Bandeirantes e Tijuca), a rede investe o seu primeiro ano de expansão na cidade do Rio de Janeiro.

Investimento inicial: R$ 230.000 (inclui taxa de franquia)

Faturamento médio mensal: 120 mil

Prazo de retorno do investimento: 18 a 24 meses

Jalapeño

Especializada na fusão da gastronomia mexicana e americana, a marca possui sua casa localizada na Taquara, na Zona Oeste do Rio de Janeiro, com o conceito de fast casual, oferecendo um serviço de atendimento descontraído no balcão, mesinhas dispostas na calçada, além das opções de take away (pegar e levar) e delivery. Atualmente a Jalapeño investe o seu primeiro ano de expansão na cidade do Rio de Janeiro.

Investimento inicial: a partir de R$ 200.000

Faturamento médio mensal: R$ 110.000

Prazo de retorno de investimento: 16 meses

Ice Cream Roll

Fundada em Indaiatuba, interior de São Paulo, em 2017, a Ice Cream Roll é a maior franqueadora de sorvete na chapa do mundo. Atualmente, conta com 66 unidades distribuídas em 18 estados do Brasil + DF, tendo um cardápio com mais de 1,4 mil combinações possíveis de sabores; a Ice Cream Roll também investe muito em produtos sazonais, tendo trazido, recentemente, o Gelato e o Gelato no Palito, que podem ser personalizados na hora, ao gosto do cliente.