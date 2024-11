10 franquias baratas para empreender de qualquer lugar a partir de R$ 7.500

1 /10 (A Cacau Show é a maior franquia do Brasil com 4.216 unidades em 2023)

2 /10 (8. WhatsApp e O Boticário)

3 /10 Arcos Dorados: ESG avança em compromissos ambientais (O McDonald's é a terceira maior franquia do Brasil com 2.662)

4 /10 (Colchões OrtoBom tem 2.380 e está na 4ª posição do ranking de franquias da ABF)

5 /10 Odontocompany: no ranking das maiores franquias de 2023, a companhia chegou a 5ª posição (Odontocompany: no ranking das maiores franquias de 2023, a companhia chegou a 5ª posição)

6 /10 Lubrax+, franquia de troca de óleo, é a sexta maior do país, com 1.741 (Lubrax+, franquia de troca de óleo, é a sexta maior do país, com 1.741)

7 /10 (7º: Subway (CRP (M): 5,7))

8 /10 Renato Stefanoni, presidente da AMPM (AMPM: rede de lojas de conveniência tem 1.540 unidades e é a 8ª maior franquia do Brasil)

9 /10 (Óticas Carol: com 1.400 unidades, a rede de franquias é a 9ª maior do Brasil)

10/10 (BK é 10ª maior franquia do Brasil, com 1.331 unidades em 2023)

Com o crescente interesse dos brasileiros em empreender, especialmente no setor de franquias, as microfranquias têm se destacado como uma opção atraente para investidores iniciantes. Com baixo investimento inicial e operação simplificada, as pequenas franquias também oferecem modelos que podem ser gerenciados à distância, dando mais liberdade ao franqueado.

As franquias que podem ser geridas pelo próprio franqueado e que dispensam a contratação de funcionários têm chamado a atenção de quem busca ingressar no mundo dos negócios ainda em 2024.

Confira, a seguir, algumas opções de franquias que podem ser gerenciadas à distância:

Honest Market Brasil

No modelo da Honest Market Brasil, os minimercados operam 24 horas por dia, sete dias por semana, sem a necessidade de atendentes. Os consumidores realizam compras e efetuam pagamentos através de um sistema de self-checkout, seja pelo totem de pagamento ou por aplicativo, garantindo uma experiência rápida e eficiente. O uso de tecnologias avançadas, como Power BI, integra dados sobre vendas e preferências de consumo, permitindo que os franqueados tenham visibilidade total das operações sem precisar estar fisicamente presentes.

Investimento Inicial: R$ 50.000

Faturamento médio mensal: R$ 24.000 reais

Lucro Médio Mensal: 20% do faturamento

Prazo de Retorno: 10 a 12 meses

VendaComChat

Fundada em 2022 e estreante no universo do franchising, é uma rede de franquias especializada nos serviços de automação do Whatsapp para gerar maior engajamento dos clientes e, consequentemente, aumentar o faturamento de comércios locais como lojas, restaurantes e salões de beleza. Operando no modelo home based, a marca viabiliza que o franqueado opere de qualquer lugar com apenas um notebook e um celular conectados à internet.

Investimento inicial: a partir de R$ 7.500

Faturamento médio mensal: R$ 4.455 a cada 18 clientes

Prazo de retorno: até 3 meses

Minha Quitandinha

fundada em 2020, é uma startup de tecnologia em varejo que atua no modelo de franquia de minimercado autônomo. Com lojas que funcionam 24 horas por dia, sete dias por semana, sem intermediários para a realização das compras, tem o propósito de proporcionar conveniência, qualidade e segurança a complexos residenciais ou comerciais. Neste modelo de negócio, o franqueado é responsável unicamente pelo gerenciamento e reposição de mercadorias nas unidades, sem a necessidade de presença constante no negócio.

Investimento inicial: a partir de R$ 42.000

Faturamento médio mensal: R$ 18.000

Prazo de retorno: de 10 a 18 meses

3, 2, 1 GO!

Fundada em 2019, a 3,2,1 GO! é uma rede de franquias especializada em oferecer experiências de viagem completas para a Disney e outros destinos nacionais e internacionais. A empresa atua como consultora e cuida de todos os detalhes, desde a emissão de visto e seguro viagem, até passagem aérea e hospedagem, tudo pensado de forma exclusiva e personalizada. A marca oferece o modelo de negócio home office e já tem mais de 45 franqueados no Brasil e no exterior, como Orlando, Nepal e Portugal.

Investimento inicial total estimado: a partir de R$ 12.000

Faturamento médio mensal: de R$ 15.000 e R$ 50.000

Prazo de retorno: 3 a 12 meses

Padrão Enfermagem

Especializada no agenciamento de profissionais da área da saúde, como enfermeiros e cuidadores, para serviços primordiais como acompanhamento domiciliar e hospitalar. A microfranquia atua no modelo de atuação home based, e o negócio pode ser gerido de qualquer lugar, já que o papel do franqueado está em controlar o fluxo de colaboradores e agendamentos de serviços, por meio de um banco de dados, em que ele concentra as informações necessárias.

Investimento inicial: a partir de R$ 50.000

Faturamento médio mensal: R$ 25.000

Prazo de retorno: 18 meses

CredFácil

Rede especializada em serviços financeiros e seguros, a CredFácil foi criada em 2004 e possui unidades por todo o Brasil. A rede foi eleita a quinta maior microfranquia pela Associação Brasileira de Franchising (ABF) neste ano. Entre os modelos de franquia em que a marca opera, o home office é opção ideal para trabalhar de qualquer lugar, o investidor só precisa de um notebook ou computador com acesso à Internet.

Investimento inicial total estimado: a partir de R$ 19.990

Faturamento médio mensal: R$ 130.000

Prazo de retorno: 3 a 6 meses

market4u

O market4u é uma rede de mercados autônomos e líder do segmento no Brasil, que atua no formato de franquia desde 2020, mesmo ano de sua fundação. Com tecnologia em seu DNA, a startup nasceu com o propósito de levar mais comodidade e segurança para as pessoas dentro dos condomínios residenciais e comerciais. Hoje tem mais de 2200 mil PDXs espalhados em 24 estados brasileiros e no Distrito Federal, que funcionam 24 horas por dia, sete dias por semana e sem a necessidade de atendentes, podendo ser administrada à distância.

Investimento inicial: a partir de R$ 80.000

Faturamento médio mensal: R$ 15.000

Prazo de retorno: de 16 a 24 meses

Norah Acessórios

Rede pernambucana de bijuterias e acessórios com 12 lojas (quatro no estado de São Paulo e oito em Pernambuco). Tem como diferencial o valor acessível das peças ofertadas, que são repostas semanalmente, levando ao consumidor novidades de forma recorrente. Oferece três formatos de negócios, dentre eles uma micro franquia. Tem software próprio para gerenciamento à distância.

Investimento inicial: R$ 96.000 no modelo de quiosque

Faturamento médio mensal: R$ 100.000

Prazo de retorno: até 12 meses

Doutor Hérnia

Rede de clínicas especializadas no tratamento de coluna vertebral e não-cirúrgico de hérnia de disco, com 215 unidades franqueadas pelo Brasil. O franqueado não precisa ser um fisioterapeuta para atuar na franquia, podendo ser gestor da unidade. Tem como diferencial a metodologia exclusiva, com uso de equipamentos que permitem a padronização do tratamento de reabilitação, evitando que 96% dos pacientes sejam levados à cirurgia de hérnia de disco. 70% dos franqueados gerenciam as unidades à distância, por serem multifranqueados.

Investimento inicial: R$ 130.000

Faturamento médio mensal: R$ 60.000, com lucratividade de 50%

Prazo de retorno: entre 7 e 9 meses

Mineiro Delivery

Rede com 60 lojas que oferecem comida brasileira, bem caseira, na caixinha. Feijoada, Galinhada, Feijão Tropeiro, Strogonofe e até uma opção vegetariana, dentre mais de 60 pratos, são oferecidos no box. O franqueado pode operar apenas essa marca ou utilizar a estrutura da cozinha para operar mais três marcas: O Tropeiro, SandubUai e Casa di Italia. Desenvolveu metodologia de gestão que permite ao franqueado gerenciamento à distância.

Investimento Inicial: a partir de R$ 185.000

Faturamento médio mensal: R$ 90.000

Tempo de retorno: entre 18 e 24 meses