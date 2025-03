Zelensky propõe cessar-fogo parcial e troca de prisioneiros

O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, propôs nesta terça-feira a libertação de todos os prisioneiros de ambos os lados e uma trégua marítima e aérea que também poria fim aos ataques a infraestruturas energéticas como um primeiro passo em direção a uma solução negociada para a guerra com a Rússia.

"Estamos prontos para trabalhar rapidamente para acabar com a guerra e os primeiros passos podem ser a libertação de prisioneiros e uma trégua no ar - proibição de mísseis, drones de longo alcance, bombas contra energia e outras infraestruturas civis - e uma trégua imediata no mar, se a Rússia fizer o mesmo", escreveu Zelensky em uma mensagem publicada na rede social X, na qual também lamentou sua discussão com o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e pediu a retomada da cooperação.