Zelensky ordena ampliação de alcance dos ataques no território russo

Decisão foi divulgada pelo presidente ucraniano em uma publicação nas redes sociais, nesta segunda-feira

Da redação, com agências

Publicado em 27 de outubro de 2025 às 20h58.

O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, instruiu seus altos comandantes militares nesta segunda-feira a expandirem os ataques de longo alcance para uma área geográfica maior do que a atualmente alvo dos bombardeios ucranianos contra a retaguarda russa.

"Estabelecemos como tarefa expandir a geografia do uso de nossas capacidades de longo alcance”, escreveu Zelensky nas redes sociais, ao divulgar o teor da reunião que teve com os principais responsáveis pela defesa da Ucrânia.

Zelensky também mencionou que, durante o encontro, foram avaliados os resultados desses ataques que a Ucrânia realiza quase diariamente, utilizando drones de fabricação própria e, em algumas ocasiões, mísseis.

“A refinaria de petróleo russa já está pagando um preço tangível pela guerra e pagará ainda mais”, explicou o presidente ucraniano.

O líder ucraniano ressaltou que seu governo está empenhado em assinar contratos de longo prazo com empresas de armamento. O objetivo é permitir um melhor planejamento na alocação de recursos e aumentar o volume de produção bélica.

(Com informações da agência EFE)

