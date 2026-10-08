Ronaldo Fenômeno compra 51% da operação brasileira da HEAD, marca de artigos esportivos

O ex-jogador Ronaldo Nazário, o Fenômeno, ampliou seus investimentos no mundo dos esportes. O empresário adquiriu 51% do capital da DLD, empresa responsável pela operação das marcas HEAD e MARES no Brasil, e passou a controlar o negócio no país.

Os outros 49% foram adquiridos por um grupo de investidores que inclui o ex-tenista Bruno Soares e os empresários João Rezende, Bruno Mendonça, Gustavo Maia e Rafael Alcici Cardoso, representante do grupo.

Os valores da transação não foram divulgados.

A aquisição acontece em um momento de crescimento da HEAD no mercado brasileiro. Nos últimos 12 meses, o faturamento da operação avançou 26%. Considerando os últimos três anos, a companhia registrou uma expansão média anual de aproximadamente 20%.

Com a entrada dos novos investidores, a estratégia será ampliar a presença da marca no país, fortalecer os canais de distribuição e melhorar os serviços oferecidos aos revendedores.

A companhia também pretende investir no relacionamento com clubes, academias e praticantes de esportes de raquete, além de apoiar competições e iniciativas voltadas à formação de atletas.

"Eu sempre acreditei no poder do esporte de transformar vidas. A HEAD tem uma história gigante no tênis, e vamos contribuir para que ela cresça ainda mais no Brasil, fortalecendo a conexão com a comunidade esportiva", afirma Ronaldo.

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O que muda para a HEAD no Brasil?

A chegada de Ronaldo e dos novos sócios marca uma nova etapa para a operação brasileira da HEAD, marca internacional de equipamentos esportivos com forte presença no tênis e em outras modalidades de raquete.

O foco inicial será consolidar a estrutura comercial da companhia e ampliar sua capilaridade no mercado nacional, aproveitando o crescimento registrado nos últimos anos.

Além da HEAD, a DLD também é responsável pela operação brasileira da MARES, fabricante internacional de equipamentos para esportes aquáticos, que continuará integrada aos planos de negócios da empresa.

A transação coloca Ronaldo à frente de uma operação que já apresenta crescimento de dois dígitos e que agora busca acelerar sua expansão no mercado brasileiro de artigos esportivos.

"Queremos investir no desenvolvimento do esporte, especialmente na formação de novos atletas. Temos muita coisa boa para construir dentro e fora das quadras", acrescenta.

A aposta de Ronaldo no tênis e no padel

A aquisição da HEAD Brasil não é o primeiro movimento de Ronaldo no mercado de esportes de raquete.

Em abril deste ano, conforme antecipou a EXAME, o ex-jogador anunciou o Galácticos Rackets, projeto voltado ao desenvolvimento do tênis e do padel no Brasil.

A iniciativa surgiu em um momento de crescimento dessas modalidades no país e tem como objetivo ampliar a infraestrutura disponível para os praticantes.

"Nós acreditamos muito nesses dois esportes. O Brasil tem demanda de sobra e infraestrutura de menos. É aí que entra o Galácticos, queremos levar o tênis e o padel do Brasil a outro patamar", afirmou Ronaldo na ocasião.

O movimento também se soma a outros investimentos do empresário no setor esportivo. Em fevereiro de 2026, Ronaldo anunciou sua participação em um projeto de piscinas de ondas em São Paulo, com investimento previsto de R$ 1 bilhão.

A entrada na operação brasileira da HEAD amplia essa estratégia ao acrescentar a distribuição de equipamentos esportivos ao portfólio de negócios do ex-jogador.