Pesquisa Genial/Quaest: Benedita tem 11% e Crivella, 8%, em corrida ao Senado no Rio

Benedita da Silva (PT) e Marcelo Crivella (Republicanos) lideram a disputa pelas duas vagas do Rio de Janeiro no Senado, segundo a pesquisa Genial/Quaest divulgada nesta segunda-feira, 27.

Na simulação de votos totais combinados, a petista tem 11%, seguida de perto por Crivella, com 8%. Com a margem de erro máxima de três pontos percentuais, ambos configuram um empate técnico no limite estatístico.

Entre os demais nomes testados pelo instituto, Carlos Portinho (PL) e Márcio Canella (União) marcam 4% cada. A lista segue agrupada com Alessandro Molon (PSB), Mônica Benício (PSOL), Pedro Paulo (PSD) e Waguinho (Republicanos), todos pontuando 3%.

Marcos Dias (Podemos) e Sávio Neves (PSDB) têm 1% cada. Helio Secco (Missão) não pontuou.

<span class="m-0 p-0 xl:text-pretty body-extra-large overflow-hidden py-3 text-colors-text dark:text-colors-background lg:py-4 [&_a]:text-colors-exame90 [&_a]:underline">﻿</span>

O elevado grau de desconhecimento marca a disputa estadual: eleitores que pretendem votar em branco ou nulo somam expressivos 37%, enquanto os indecisos representam 22%.

Em um segundo cenário, sem Canella e Molon, as proporções se mantêm, com Benedita da Silva registrando 12% e Crivella, 9%.

Rejeição

Na aferição do potencial de voto e rejeição para o Senado, Marcelo Crivella lidera negativamente, com 63% dos fluminenses afirmando que não votariam nele de forma alguma.

Benedita da Silva aparece na sequência, rejeitada por 47% do eleitorado, seguida por Waguinho, que acumula 38% de rejeição.

A pesquisa Quaest entrevistou 1.200 eleitores entre 21 e 25 de julho, por meio de entrevistas face a face e domiciliares. A margem de erro é de 3 pontos percentuais, com intervalo de confiança de 95%. O levantamento foi contratado por Genial Investimentos e está registrado no TSE sob o protocolo RJ-02671/2026.