Pagamentos de julho do INSS começam esta semana: veja calendário

Os pagamentos da folha de julho do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) começam nesta segunda-feira, 27, e vão até 7 de agosto. Aposentados, pensionistas e beneficiários de auxílios que recebem até um salário mínimo — hoje em R$ 1.621 — são os primeiros a receber, seguindo o número final do benefício. Quem ganha acima do piso entra na fila a partir de 3 de agosto.

O calendário é escalonado pelo número final do benefício e separa quem recebe até o piso de quem recebe acima dele. Veja abaixo como funciona a distribuição, como consultar a data exata e o que fazer se o crédito não cair no dia previsto.

Como o INSS define a data de pagamento

A data de cada segurado é determinada pelo número final do benefício, considerando o último algarismo antes do traço — o dígito verificador, que aparece depois do hífen, é desconsiderado. Em um benefício de número 123.456.789-0, por exemplo, o final usado no calendário é o 9.

Existem dois calendários distintos: um para quem recebe até um salário mínimo (R$ 1.621) e outro para quem recebe acima do piso, até o teto de R$ 8.475,55. No grupo do piso, os pagamentos são liberados um final por dia útil. No grupo acima do mínimo, o cronograma é mais concentrado, com dois finais por dia útil.

Calendário de julho para quem recebe até um salário mínimo

Para os beneficiários que recebem o piso, os depósitos vão de 27 de julho a 7 de agosto, conforme o final do benefício:

Final 1: 27 de julho

27 de julho Final 2: 28 de julho

28 de julho Final 3: 29 de julho

29 de julho Final 4: 30 de julho

30 de julho Final 5: 31 de julho

31 de julho Final 6: 3 de agosto

3 de agosto Final 7: 4 de agosto

4 de agosto Final 8: 5 de agosto

5 de agosto Final 9: 6 de agosto

6 de agosto Final 0: 7 de agosto

Calendário para quem recebe acima do piso

Já quem recebe valores superiores ao salário mínimo tem os pagamentos agrupados entre 3 e 7 de agosto, com dois finais por data:

Finais 1 e 6: 3 de agosto

3 de agosto Finais 2 e 7: 4 de agosto

4 de agosto Finais 3 e 8: 5 de agosto

5 de agosto Finais 4 e 9: 6 de agosto

6 de agosto Finais 5 e 0: 7 de agosto

O Benefício de Prestação Continuada (BPC/Loas) segue o calendário de quem recebe até um salário mínimo. Os demais benefícios e auxílios seguem o cronograma conforme o valor recebido — se até o piso ou acima dele.

Como consultar o valor e a data do seu pagamento

O caminho mais seguro para confirmar a data, o valor e o banco em que o dinheiro será depositado é o extrato de pagamento no Meu INSS. Basta acessar o aplicativo ou o site com a conta gov.br e clicar em "Extrato de pagamento". O documento mostra a competência, a data programada, o valor bruto, os descontos (como Imposto de Renda e empréstimos consignados), o valor líquido e a instituição bancária.

Quem não tem acesso à internet pode ligar para a Central 135, que atende de segunda a sábado, das 7h às 22h. O número final do benefício também está impresso no cartão magnético, o que permite identificar o dia sem depender de tabelas de terceiros.

O dinheiro some se eu não sacar na data?

Não. O pagamento é creditado na data prevista no calendário, e o beneficiário não precisa sacar o dinheiro exatamente naquele dia. O fato de a folha de julho ser paga entre o fim de julho e os primeiros dias de agosto também não representa atraso: essa distribuição faz parte do calendário regular do INSS.

Atenção aos golpes

O INSS reforça que não envia mensagens por SMS, redes sociais ou aplicativos de troca de mensagens pedindo senhas, códigos de verificação ou pagamentos para liberar valores. Comunicações desse tipo são tentativas de golpe e não têm qualquer vínculo com o instituto. A consulta oficial é gratuita e feita apenas pelos canais próprios — Meu INSS e Central 135.