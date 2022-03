Putin enviou amante e filhos para a Suíça, diz jornal americano

Segundo o jornal americano "The New York Post", a amante do presidente da Rússia, Vladimir Putin, Alina Kabaeva, estaria escondida na Suíça com seus quatro filhos pequenos.

Segundo o jornal, enquanto o líder russo continua a sua invasão da Ucrânia, "atacando cidadãos inocentes e causando uma crise de refugiados, a sua família está escondida num chalé muito seguro na Suíça, pelo menos por enquanto, conforme relatou uma fonte".

Kabaeva, 38 anos, é uma ex-ginasta profissional vencedora de várias medalhas olímpicas.

Segundo o "The New York Post", ela "teria quatro filhos com o líder russo, que tem 69 anos, mas os dois nunca confirmaram oficialmente".

Vida secreta de Vladimir Putin

Pouco se sabe sobre a vida privada do líder do Kremlin, especialmente após o fim do seu primeiro casamento com Ljudmila Aleksandrovna Putina, em 2013.

Do primeiro casamento nasceram duas filhas: Maria e Katerina, que por razões de privacidade mudaram seus nomes em Maria Vorontsova, que trabalha como geneticista, e Katerina Tikhonova, que atua como dançarina e matemática.

Ambas as filhas de Putin e Ljudmila moram fora da Rússia, na Europa Ocidental.

O jornal russo Moskovsky Korrespondent tinha publicado em 2008 sobre a crise do casamento de Putin e sobre a possível separação com a ex-mulher, afirmando que Putin estava pronto para formalizar sua união com Kabaeva.

Naquela ocasião, o Kremlin negou imediatamente e de forma veemente. O Moskovsky Korrespondent foi fechado pouco depois.

Nem o presidente russo nem Kabaeva confirmaram o relacionamento, embora muitos analistas achem que os dois se casaram em uma cerimônia ortodoxa privada.

Fontes do "The New York Post" explicam que os dois seriam pais de "duas filhas gêmeas de 7 anos, nascidas perto de Lugano, na Suíça, em fevereiro de 2015", e "também teriam outros dois filhos ... todos teriam passaportes suíços, assim como a Kabaeva”.

De estrela olímpica para deputada

Kabaeva foi uma das maiores estrelas da ginástica rítmica russa, tendo conquistado o ouro olímpico e o campeonato mundial duas vezes.

Ela ganhou a medalha de bronze em Sydney 2000 e ouro em Atenas 2004, sua maior conquista como atleta profissional.

A essas medalhas somam-se nove ouros, três pratas e dois bronzes mundiais, 15 ouros no Campeonato Europeu e cinco primeiros lugares na Copa do Mundo, entre 1998 e 2007.

Em Madri, em 2001, porém, um de seus sucessos foi anulado por um caso de doping, após testar positivo para um diurético.

As lesões logo comprometeram a continuação de sua carreira, e no final de 2007 Kabaeva se aposentou.

Após abandonar a carreira de esportista se tornou modelo. Protagonista de muitas campanhas publicitárias e de muitos programas de TV, estrela de muitos filmes, até no Japão, Kabaeva logo se tornou uma personagem muito conhecida na Rússia, ganhando até uma música.

O passo seguinte foi entrar na política, e de 2007 a 2014, Kabaeva foi eleita deputada no Parlamento Russo, a Duma, pelo partido Rússia Unida, a legenda de Putin.

A ex-atleta foi fotografada muitas vezes ao lado de Putin em eventos políticos.

Existem informações, não confirmadas, que indicam a existência de outra filha secreta de Putin de um relacionamento anterior, chamada Luiza Rozova, que hoje teria 18 anos e seria conhecida como Elizaveta Krivonogikh.

Há muitos boatos sobre a família do autocrata russo. A mídia europeia já reportou que Putin teria escondido sua família em uma "cidade subterrânea" na Sibéria, perto das montanhas de Altai, dentro de um bunker projetado para garantir proteção em caso de guerra nuclear.