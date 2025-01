Ventos 'fortes e perigosos' ameaçam propagar os incêndios em Los Angeles

As autoridades americanas alertaram neste domingo (12) que ventos "fortes e perigosos" continuam a agravar os incêndios florestais em Los Angeles, com as chamas avançando para áreas residenciais e ameaçando patrimônios como o Getty Center. Pelo menos 16 pessoas morreram e milhares de bombeiros enfrentam desafios para conter os incêndios.

Deanne Criswell, diretora da Agência Federal de Gerenciamento de Emergências (FEMA), destacou o perigo contínuo: "Os ventos estão se tornando perigosamente fortes novamente. A coisa mais importante que as pessoas precisam saber é que ainda é perigoso".

Avanço das chamas e impactos

O incêndio em Palisades, que já consumiu 9.500 acres, segue avançando para o leste e norte. O incêndio Eaton queimou outros 5.700 acres, e as condições climáticas, com ventos de até 80 km/h, dificultam o combate às chamas.

Mais de 12.000 estruturas foram queimadas, incluindo casas, anexos e galpões, segundo Todd Hopkins, do Cal Fire. Em algumas áreas, o fogo reduziu imóveis a cinzas e transformou carros em metal fundido.

Com milhares de pessoas desabrigadas, a crise habitacional da cidade se intensifica. "Estou de volta ao mercado com dezenas de milhares de pessoas", lamentou Brian, um aposentado de 69 anos que perdeu seu apartamento.

Segurança e críticas à gestão

O cenário de caos inclui relatos de saques e a implementação de um toque de recolher noturno, com a Guarda Nacional e a polícia estabelecendo postos de controle. No entanto, moradores enfrentaram filas de até 10 horas para acessar suas propriedades, gerando críticas sobre a gestão da crise.

A falta de água nos hidrantes no início dos incêndios também foi alvo de reclamações. O presidente eleito Donald Trump criticou as autoridades da Califórnia pela má administração: "Esta é uma das piores catástrofes da história do nosso país. Eles simplesmente não conseguem apagar os incêndios".

Entre os mortos está o ex-ator mirim australiano Rory Sykes, conhecido pelo programa de TV britânico Kiddy Kapers. Com várias pessoas ainda desaparecidas, equipes com cães farejadores continuam vasculhando os escombros, temendo que o número de vítimas fatais possa aumentar.