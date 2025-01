Rolex, livro e fotos: o que vítimas de incêndio em Los Angeles levam antes de abandonar suas casas

Os incêndios que devastaram Los Angeles já causaram 16 mortes até este domingo, além de deixarem dezenas de milhares de desabrigados. Em meio ao caos, famílias tiveram que abandonar suas casas às pressas. Sem saber quanto tempo ficariam fora ou o que restaria ao retornarem, alguns relataram à CNN que resgataram itens de valor emocional: um estojo de relógio Rolex de couro verde, uma pintura de Alekos Fassianos, álbuns de fotos de família, carregadores de telefone, medicamentos e passaportes.

"Você meio que entra no modo automático", disse Maryam Zar, ex-presidente do Conselho Comunitário de Pacific Palisades, ao canal de televisão. "Na minha cabeça, eu meio que já tinha pensado nisso. Então corri pela casa bem rápido e juntei tudo. Quando olho para trás, acho que peguei praticamente todas as coisas que gostaria de pegar."

Maryam pegou passaportes, documentos de seguro e bancários, algumas roupas de valor sentimental, além de peças para o marido, que estava fora. Ela também resgatou o antigo estojo de relógio Rolex que pertencia ao pai. Ao se encaminhar para a porta, Maryam passou no quarto do filho e pegou um livrinho encadernado em couro:

"Peguei alguns álbuns antigos, fotos realmente antigas e, depois, alguns porta-retratos mais novos. Pensei, sabe, não posso levar tudo, mas, se conseguir levar alguns, será uma amostra da história da família e do passado recente", disse à CNN.

O marido, ao chegar, conseguiu salvar apenas um item antes: seu carro esportivo vintage. François Auroux resgatou um disco rígido com fotos da família, algumas relíquias do século XVIII, um modelo de um antigo rebocador a vapor e duas pinturas, incluindo uma de Alekos Fassianos.

No desespero, Tricia Consentino acabou deixando objetos que considerava mais importantes para trás, relatou à CNN:

"Eu simplesmente peguei as coisas mais idiotas e agora estou aqui me perguntando por que não peguei todas as outras coisas. A maioria de nós não pegou nada... É uma loucura. Eu saí correndo. Na verdade, peguei comida para cachorro. Peguei comida para gato. Esqueci o remédio do gato. Gritei para meu filho para garantir que ele pegasse o remédio dele."