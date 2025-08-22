Mundo

Venezuela: Maduro convoca 'milícia' e população em resposta às ameaças dos EUA

Ação ocorre depois que Washington elevou recompensa por informações sobre Maduro

AFP
AFP

Agência de notícias

Publicado em 22 de agosto de 2025 às 11h13.

O presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, convocou nesta quinta-feira, 21, a milícia, os reservistas e "todo o povo" para um alistamento no fim de semana a fim de enfrentar as "ameaças" dos Estados Unidos.

A convocação ocorre depois de a Casa Branca ter aumentado para 50 milhões de dólares (R$ 274 milhões) a recompensa por informações que levem à captura de Maduro e de ter lançado uma operação antinarcóticos com militares no Caribe.

"Considerei necessário e oportuno que no sábado e no domingo tenhamos esta grande jornada de alistamento (...) para dizer ao imperialismo: Basta de tuas ameaças! A Venezuela te rejeita, a Venezuela quer paz!", disse Maduro durante um ato de condecorações de milicianos.

Detalhes das jornadas de alistamento

As jornadas serão realizadas nas sedes de quartéis militares, em praças públicas centrais e nas "bases populares de defesa integral", acrescentou o mandatário, que já havia anunciado na segunda-feira um plano especial para garantir a cobertura com mais de 4,5 milhões de milicianos no país.

Maduro também indicou que se reunirá com "todo o sistema defensivo nacional" para ajustar os planos.

Operação militar americana próxima à Venezuela

Segundo uma fonte vinculada à operação antinarcóticos dos Estados Unidos, três navios de guerra foram enviados para águas do mar do Caribe próximas à Venezuela.

A imprensa norte-americana informou que Washington também planejava enviar cerca de 4 mil fuzileiros navais.

Washington não reconhece as duas últimas reeleições presidenciais de Maduro e o acusa de liderar o chamado Cartel de los Soles, que considera uma organização criminosa.

