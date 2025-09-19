Mundo

Venezuela e Rússia avançam em acordo de parceria estratégica

Projeto ainda precisa de segunda votação para virar lei nacional

EFE
EFE

Agência de Notícias

Publicado em 19 de setembro de 2025 às 08h15.

O Parlamento da Venezuela aprovou nesta quinta-feira, em primeira discussão, um projeto de associação estratégica e de cooperação entre o país sul-americano e a Rússia, que deverá passar por uma segunda votação para se tornar lei nacional.

"Fica aprovado por unanimidade o acordo e o tratado em primeira discussão para se tornar, ao ser aprovado em segunda discussão, lei da República", disse o presidente da Casa, Jorge Rodríguez.

A chamada Lei Aprovatória do Tratado de Associação Estratégica e Cooperação entre Venezuela e Rússia foi apresentada pelo deputado governista Roy Daza, que ressaltou que o projeto é proposto em um contexto que "tem a ver com o novo momento da geopolítica do mundo".

Cooperação estratégica entre Venezuela e Rússia

O texto reúne a proposta de um "aspecto muito importante", segundo o deputado, que é o "caráter irreversível do processo de estabelecimento de uma ordem mundial justa, sustentável, multipolar, baseada no direito, na soberania e na igualdade dos Estados".

Isso significa, de acordo com o parlamentar, "a rejeição às políticas hegemônicas do imperialismo" e a "cooperação nos assuntos internacionais".

Além disso, o tratado prevê, em matéria de cooperação, um "diálogo político de alto nível", assim como o respeito ao direito internacional, à soberania, ao arranjo pacífico de controvérsias, aos direitos humanos e à autodeterminação dos povos.

Daza afirmou que o tratado foi assinado pelos presidentes da Rússia e da Venezuela, Vladimir Putin e Nicolás Maduro.

"É uma mensagem de paz, é uma mensagem de soberania, é uma mensagem da força do povo venezuelano", declarou.

Contexto geopolítico e tensão com os EUA

O projeto de lei foi aprovado em meio à tensão provocada pelo envio de navios e militares dos Estados Unidos ao mar do Caribe, sob o argumento da Casa Branca de combater o narcotráfico proveniente da Venezuela.

Caracas, por sua vez, alega que a medida busca preparar uma "mudança de regime" no país sul-americano — algo que o presidente americano, Donald Trump, negou nesta quinta-feira.

Acompanhe tudo sobre:VenezuelaRússia

