Petróleo recua pelo 3º dia seguido diante de sinais de excesso de oferta

Cortes de juros nos Estados Unidos e ataques a refinarias russas não sustentam os preços do barril

Petróleo: Brent cai a US$ 67 e WTI a US$ 63 em meio a preocupações com a demanda (makhnach/Freepik)

Carolina Ingizza
Redatora

Publicado em 19 de setembro de 2025 às 09h52.

O petróleo opera em queda nesta sexta-feira, 19, diante da perspectiva de excesso de oferta global e sinais de enfraquecimento da demanda.

O movimento marca o terceiro dia consecutivo de perdas, mesmo após o Federal Reserve reduzir os juros nos Estados Unidos nesta semana.

Por volta das 6h51 (horário de Brasília), o Brent recuava 0,2%, a US$ 67,30 o barril, enquanto o WTI caía 0,4%, a US$ 63,29, segundo a Reuters. Apesar da queda desta sexta-feira, ambos os benchmarks ainda se encaminhavam para o segundo ganho semanal consecutivo.

Fatores geopolíticos

Segundo a Bloomberg, o mercado mantém o foco no aumento de produção da Organização dos Países Exportadores de Petróleo e seus aliados (Opep+), o que levou a Agência Internacional de Energia a projetar um superávit recorde de oferta em 2026.

Esse cenário tem limitado o efeito de fatores geopolíticos, como os ataques ucranianos a refinarias russas e os apelos do presidente dos EUA, Donald Trump, para que aliados interrompam compras de petróleo de Moscou.

Do lado da demanda, a Reuters destacou que dados recentes dos Estados Unidos reforçaram preocupações: o mercado de trabalho mostrou sinais de enfraquecimento e a construção de moradias unifamiliares caiu para o menor nível em anos.

Além disso, estoques de derivados destilados, como diesel e óleo de calefação, subiram acima do esperado, pressionando os preços.

