Venezuela aumenta salário mínimo para R$ 1.200

A presidente interina da Venezuela, Delcy Rodríguez, anunciou nesta quinta-feira um aumento no salário mínimo integral do país, composto por salário e bônus, para US$ 240 por mês, cerca de R$ 1.200.

A medida ocorre em meio a reivindicações de sindicatos que pedem um reajuste salarial após recentes acordos com os Estados Unidos.

"O primeiro anúncio que quero fazer é que o salário mínimo chegará ao equivalente a US$ 240", disse Delcy, sem especificar o novo valor mensal da remuneração mínima ou os bônus pagos para complementar o pagamento, que está congelado em 130 bolívares desde 2022, atualmente equivalente a cerca de US$ 0,27.

A presidente interina enfatizou que o aumento é o "mais significativo dos últimos anos" e pediu ao setor privado que o implemente nos casos em que os salários forem "inferiores" ao valor estabelecido.

“Não tínhamos tido um aumento que nos permitisse chegar a este nível”, acrescentou Delcy, ao falar de um comício na rodovia Gran Cacique Guaicaipuro, em Caracas, que marcou o fim da peregrinação nacional contra as sanções dos EUA.

Ela também anunciou que os aposentados do país receberão o equivalente a US$ 70 por mês, sem especificar se se trata de um bônus ou de um aumento na aposentadoria.

“Não é suficiente, não é suficiente, está longe do ideal, e é por isso que solicitei um plano de assistência para nossos avós”, afirmou, além de ordenar a formação de brigadas para atender às necessidades dos idosos “de porta em porta”.

O anúncio do aumento ocorre dois meses depois de o governo ter elevado o bônus mensal dos servidores públicos de US$ 160 para US$ 190. Esse bônus, pago em bolívares à taxa de câmbio oficial do dia, não incide sobre benefícios trabalhistas.

O pagamento foi efetuado após a venda de óleo combustível, um combustível derivado do petróleo, em meio à abertura do setor petrolífero e à reaproximação com os EUA.

A Venezuela acumulou uma inflação de 71,8% durante os três primeiros meses de 2026, segundo dados oficiais divulgados no início de abril pelas autoridades.

Delcy afirmou que os aumentos são resultado das receitas do petróleo, decorrentes de acordos com os EUA e, segundo ela, foram alcançados por consenso com líderes sindicais tanto do governo quanto da oposição.