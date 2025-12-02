Venezuela aprova voo de repatriação de migrantes dos EUA

O presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, autorizou um voo de repatriação de migrantes dos Estados Unidos. A ação foi anunciada nesta terça-feira, 2, por autoridades venezuelanas, segundo a agência Reuters.

A decisão ocorre poucos dias após Caracas afirmar que o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, havia interrompido o programa de repatriação.

Como será o processo?

De acordo com um comunicado do Ministério dos Transportes, a Autoridade Aeronáutica da Venezuela recebeu um pedido do governo americano para retomar os voos de repatriação de cidadãos venezuelanos. O ministério ainda informou que um voo da companhia Eastern Airlines, com origem em Phoenix, no Arizona, foi autorizado a pousar no aeroporto de Maiquetia, próximo a Caracas.

Os voos de repatriação, que aconteciam duas vezes por semana, foram temporariamente suspensos após os comentários de Trump, no último fim de semana, de que o espaço aéreo da Venezuela deveria ser considerado "totalmente fechado". A declaração de Trump gerou preocupação em Caracas, enquanto as tensões entre os dois países aumentam, informou a Reuters.

Até o momento, o governo venezuelano relatou que quase 14 mil venezuelanos haviam retornado ao país por meio desses voos, realizados entre fevereiro e novembro deste ano, durante um período em que o governo Trump intensificou a repressão à imigração.