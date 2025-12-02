Trump deve anunciar novo presidente do Fed no início de 2026

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou nesta terça-feira, 2, que pretende anunciar no início de 2026 o nome do próximo presidente do Federal Reserve (Fed, o banco central dos EUA). A escolha vai definir quem comandará a autoridade monetária após o fim do mandato de Jerome Powell, em maio.

“Vamos anunciar alguém, provavelmente no início do ano que vem, para a nova presidência do Fed”, disse Trump durante uma reunião de gabinete na Casa Branca. A declaração dá um horizonte mais claro depois que o secretário do Tesouro, Scott Bessent, afirmar que a decisão poderia sair até o Natal.

Trump afirmou ter analisado cerca de 10 nomes, com apoio de Bessent e do secretário de Comércio, Howard Lutnick, mas disse que agora “resta apenas um”. Fontes ouvidas pela Bloomberg apontam Kevin Hassett, diretor do Conselho Econômico Nacional da Casa Branca, como o favorito para assumir o posto de Powell.

Apesar do favoritismo, integrantes da administração lembram que Trump costuma tomar decisões inesperadas tanto na política quanto na escolha de nomes para cargos estratégicos.

A influência do presidente sobre o Fed historicamente passa pela nomeação do chairman e dos membros do Conselho de Governadores, seu principal instrumento para moldar os rumos do banco central. Durante o primeiro mandato, Trump nomeou Jerome Powell, decisão da qual depois se arrependeu ao considerar que os juros não caíram no ritmo que Trump esperava.

Candidatos

Outros nomes ventilados são dos diretores do Fed Christopher Waller e Michelle Bowman, o ex-diretor Kevin Warsh e Rick Rieder, da BlackRock.

O presidente Trump vem pressionado o Fed a cortar os juros mais rapidamente. Trump, que já ameaçou demitir Powell publicamente, repetiu as críticas nesta terça, chamando o atual presidente do Fed de “teimoso”. Apesar do fim do mandato, Powell poderia permanecer no conselho da instituição por mais dois anos. Depois de manter as taxas de juros estáveis durante grande parte de 2025, o Fed cortou os juros em setembro e repetiu o movimento em outubro. A trajetória daqui para frente, porém, é incerta.

Indicação precisa ser confirmada pelo Senado

A indicação precisará ser confirmada pelo Senado. Caso o escolhido seja de fora do Fed, o indicado deve receber um mandato de 14 anos como diretor, com início em 1º de fevereiro.

Trump também trava batalhas com a autoridade monetária, criticando os custos de reformas de sua sede e disputando judicialmente a tentativa de remover a diretora Lisa Cook.