Vacinação deve começar nos próximos dias, diz chefe da “Anvisa” dos EUA

Lotes da vacina das farmacêuticas Pfizer e BioNTech contra a covid-19 deverão ser distribuídas pelos Estados Unidos já nos próximos dias.

A previsão é de Stephen Hahn, chefe da FDA, agência federal americana de fiscalização de alimentos e medicamentos, equivalente à Anvisa no Brasil.

Em coletiva de imprensa na manhã deste sábado, 12, em Washington, Hahn disse que os americanos serão informados por carta sobre os detalhes da vacina da Pfizer contra a covid-19, aprovada em caráter emergencial nesta sexta-feira à noite.

A vacinação em massa nos Estados Unidos ocorrerá em meio à pior fase da doença no país. Só nesta sexta-feira foram 231.700 novos casos, um recorde desde o início da pandemia, de acordo com análise da rede americana CNN com a base de dados da universidade Johns Hopkins.

Ontem foi também o dia mais mortal da doença nos Estados Unidos: o país registrou mais de 3.300 óbitos por covid, superando a marca anterior, da última quarta-feira, de 3.100 mortes.

Desde o início da pandemia o país já registrou mais de 16 milhões de casos da covid-19 e 300.000 mortes, de acordo com dados da universidade Johns Hopkins.