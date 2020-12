FDA autoriza uso emergencial de vacina da Pfizer contra covid-19 nos EUA

A Food and Drug Administration (FDA), espécie de Anvisa americana, autorizou na noite desta sexta-feira (11) o uso emergencial da primeira vacina contra o coronavírus dos Estados Unidos, produzida pela Pfizer em parceria com a BioNTech. A autorização, considerada histórica, acontece 336 dias após os primeiros rumores sobre as infecções por coronavírus terem sido compartilhados online por cientistas chineses.

A aprovação aconteceu após o chefe de gabinete da Casa Branca, Mark Meadows, ter afirmado nesta sexta-feira ao comissário da FDA, Stephen Hahn, que apresentasse sua renúncia se a agência não aprovasse a primeira vacina contra o coronavírus do país, da Pfizer, até o final desta sexta-feira.

A ameaça ocorre após meses de esforços de cientistas da FDA para tentar barrar a intromissão do presidente americano Donald Trump sobre a vacina e manter o processo de revisão “apolítico” e transparente na esperança de aumentar a confiança do público.

Os EUA registraram nesta quarta-feira (9) o recorde de mortes diárias desde o início da pandemia: 3.011. Na semana passada, o país já havia chegado a 2.885 mortes em um único dia, a maior quantidade desde 15 de abril, quando foram registradas 2.752 mortes. Com isso, a covid-19 já tirou a vida de mais de 288 mil americanos e contaminou outros 15,3 milhões.

Na semana passada, o Reino Unido, país mais afetado pela doença na Europa, já havia aprovado o uso emergencial da vacina da Pfizer. No total, o Reino Unido pediu cerca de 40 milhões de doses do imunizante de duas doses.