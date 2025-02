UE reagirá 'com firmeza e rapidez' se EUA impuser tarifas sobre importações do bloco

A União Europeia reagirá "com firmeza e rapidez" para proteger seus interesses se Washington impuser tarifas sobre as importações provenientes do bloco, disse nesta quarta-feira o comissário europeu de Comércio, Maros Sefcovic, rejeitando a afirmação do presidente Donald Trump de que a relação comercial entre ambos os mercados é injusta.

"É a definição mesma de uma parceria onde todos se beneficiam, e não há nada de injusto", afirmou ele durante um evento no American Enterprise Institute, em Washington.

Sefcovic disse que a UE não vê "nenhuma justificativa para aumentos tarifários repentinos e unilaterais" por parte dos Estados Unidos, e acrescentou que as empresas dependem da estabilidade econômica e da previsibilidade de ambas as partes.

Se os Estados Unidos impuserem tarifas sobre os produtos da UE, isso criaria "barreiras desnecessárias" às exportações, às empresas agrícolas e aos trabalhadores de ambos os lados do Atlântico, afirmou o comissário.

"Para proteger os interesses europeus, não teremos outra opção a não ser responder com firmeza e rapidez", disse Sefcovic, antes de se reunir com os pares americanos. Mas enfatizou que o bloco fará tudo o possível para evitar esse resultado.

Ameaças de tarifas recíprocas e medidas de Trump

A visita do comissário europeu ocorre depois que Trump ameaçou impor "tarifas recíprocas" aos parceiros comerciais e qualificou de "absolutamente brutal" a política comercial da UE em relação aos Estados Unidos.

Na região, o líder republicano decidiu impor ao Canadá e México tarifas aduaneiras de 25% sobre todos os seus produtos, antes de suspender a medida por um mês para realizar negociações entre os três parceiros.

Também aumentou em 10% as tarifas sobre a China e anunciou tarifas aduaneiras de 25% sobre o aço e o alumínio, sem exceções, a partir de 12 de março.

A União Europeia não descarta uma retaliação imediata caso as tarifas sejam impostas, mas trabalha para evitar o pior cenário.