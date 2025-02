"Make Socialism Great Again" é aposta da esquerda para avançar na Alemanha

Hanover, Alemanha - Os postes das ruas e calçadas da Alemanha estão cheios de cartazes da eleição nacional, que será realizada neste domingo, 23. Entre os mais chamativos, estão o do partido MLPD, de esquerda, que brinca com marcas conhecidas da política. Até o slogan de Donald Trump ganhou uma versão local: "Make Socialism Great Again", torne o socialismo grande novamente.

Trump, no entanto, é conservador e costuma atacar adversários políticos ou entidades que o criticam como sendo "comunistas" ou de "esquerda radical", mesmo que eles não tenham ligações com a esquerda.

Outro cartaz da legenda mostra Karl Marx, autor do Manifesto Comunista, com a frase "Crítico do capitalismo: o original". A sigla do partido significa Partido Marxista-Leninista da Alemanha.

Cartazes eleitorais em rua de Hanover, Alemanha (Rafael Balago/Exame)

O MLPD teve um ligeiro avanço nas últimas pesquisas, divulgadas pelo instituto YouGov na terça, 18. Eles avançaram três pontos percentuais, de 6% para 9%, e estão em quinto lugar nas pesquisas, atrás dos Verdes (12%).

A pesquisa mostrou que a CSU/CDU (Democratas Cristãos), grupo liderado por Friedrich Merz, segue na frente, mas teve uma ligeira queda, para 27% das intenções de voto. É o menor resultado para o partido em pesquisas do YouGov desde agosto de 2023.

Em segundo lugar, vem a AfD, de extrema-direita, tem 20%, o SPD (Social-Democratas), do atual premiê Olaf Scholz, tem 17%.

Jan Van Aken, um dos co-líderes do MLPD, disse à emissora DW que 18 mil pessoas se filiaram ao partido nos últimos 12 meses, boa parte deles jovens, atraídos pelo discurso de que é preciso "tirar o dinheiro dos ricos e dar para os pobres e necessitados". O MLPD tem usado muitas ações no TikTok para atrair votos.

A legenda é uma das poucas no país que se posiciona contra endurecer as medidas contra a imigração irregular. A pauta traz ainda o empoderamento dos trabalhadores e das mulheres e o combate às mudanças climáticas. Apesar das referências antigas, o MLPD foi criado em 1982.

Socialismo real

A Alemanha tem uma história longa com o socialismo. Após a Segunda Guerra, o país foi dividido em duas partes, e a Alemanha Oriental adotou o socialismo como modo de governo. No entanto, a Alemanha Ocidental se desenvolveu bem mais, e cidadãos do lado oriental não podiam migrar para o outro lado.

A barreira física que deixava claro essa divisão era o Muro de Berlim. A cidade ficava no meio da Alemanha Oriental, mas tinha uma parte sob controle do lado Ocidental. Em 1989, a população local derrubou o muro e o país foi reunificado no ano seguinte.

O capitalismo foi adotado como sistema econômico no país todo desde então. A Alemanha se tornou a maior economia da Europa, mas vive uma crise atualmente, com uma recessão que já dura dois anos.