Starlink bloqueia antenas usadas por tropas russas na Ucrânia

A Ucrânia anunciou nesta quinta-feira, 5, que bloqueou as antenas de internet via satélite da Starlink que eram utilizadas por tropas russas no país. A interrupção foi realizada em conjunto com a SpaceX, segundo informações da Reuters.

De acordo com o ministro da Defesa da Ucrânia, Mykhailo Fedorov, apenas as antenas incluídas em uma "lista branca" do governo seguem operando. As usadas pelo exército russo estão desativadas, disse no Telegram.

A Reuters não conseguiu verificar a extensão do bloqueio, mas relatos indicam que foi abrangente. Um blog militar russo chamado Two Majors indicou uma falha generalizada nas antenas Starlink do lado russo a partir da noite de quarta, 4.

Impactos

Uma fonte militar próxima à linha de frente afirmou que, agora, as tropas russas tentam utilizar sistemas alternativos e nacionais de comunicação via satélite.

Essa mesma fonte disse que ainda é cedo para medir o efeito do bloqueio, mas a precisão e o número de acertos dos ataques russos já estariam diminuindo.

Serhiy Beskrestnov, assessor do ministro da Defesa, afirmou no Telegram que o bloqueio provocou colapso no comando das tropas russas em várias áreas e interrompeu operações.

Conflito

Kiev acusa a Rússia de ter usado milhares de antenas Starlink de forma clandestina desde o começo do conflito em 2022, inicialmente para a omunicação entre tropas. A Starlink não realiza negócios oficiais na Rússia nem com o governo russo.

Na semana passada, autoridades ucranianas disseram ter identificado antenas Starlink acopladas a drones russos usados em ataques. O governo informou que passou a trabalhar com a SpaceX para bloquear os dispositivos e compilar uma lista de aparelhos autorizados.

Segundo o New York Times, a SpaceX passou a bloquear o serviço na Ucrânia para todas as antenas que não estivessem cadastradas no país.

Além disso, as antenas passaram a ter um limite de velocidade de cerca de 75 km/h, o que derruba a conexão caso o equipamento esteja instalado em dispositivos que se movam acima desse limite, como os drones.

Reações

Após o bloqueio, Elon Musk escreveu na rede X, em 1º de fevereiro, que as medidas adotadas para impedir o uso não autorizado da Starlink pela Rússia "parecem ter funcionado". A SpaceX não comentou o caso publicamente.

Blogs militares pró-guerra na Rússia relataram perda de sinal tanto em antenas usadas por tropas na linha de frente quanto em drones, segundo o New York Times.