Mundo

Guia de MundoEUROPAGUERRA NA UCRÂNIACONFLITO EM GAZAARGENTINAELEIÇÕES NOS EUA

Ursula von der Leyen diz que UE-Mercosul foi um 'avanço histórico'

Bruxelas diz estar próxima de fechar pacto com a Índia, descrito como “a mãe de todos os acordos”

Ursula von der Leyen: presidente da Comissão Europeia durante discuro no Fórum Econômico Mundial, em Davos (Fabrice COFFRINI / AFP via Getty Images)

Ursula von der Leyen: presidente da Comissão Europeia durante discuro no Fórum Econômico Mundial, em Davos (Fabrice COFFRINI / AFP via Getty Images)

Estela Marconi
Estela Marconi

Repórter

Publicado em 20 de janeiro de 2026 às 10h35.

A presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, afirmou nesta terça-feira, 20, no Fórum Econômico Mundial de Davos, que o acordo comercial entre a União Europeia e o Mercosul representa um “avanço histórico” após 25 anos de negociações e disse que o bloco está próximo de fechar um pacto ainda maior com a Índia.

"No sábado, estive ema Assunção para assinar o acordo comercial entre a UE e o Mercosul. Foi um avanço histórico após 25 anos de negociações", afirmou von der Leyen durante discurso no evento, realizado na Suíça.

Segundo ela, o pacto cria “a maior zona de livre comércio do mundo”, reunindo 31 países, mais de 700 milhões de consumidores e um mercado que responde por mais de 20% do PIB global, além de estar alinhado ao Acordo de Paris.

A von der Leyen afirmou que acordo com Brasil, Argentina, Paraguai e Uruguai faz parte da estratégia da UE para ganhar autonomia em um cenário geopolítico mais tenso. Segundo ela, o bloco busca acelerar avanços em áreas como inteligência artificial, integração energética e segurança no fornecimento de recursos.

A presidente da Comissão ainda afirmou que o pacto “envia uma mensagem ao mundo” ao sinalizar que a União Europeia escolhe “o comércio justo em vez de tarifas, a cooperação em vez do isolamento e a sustentabilidade em vez da exploração”.

Ela disse que a UE não pretende limitar sua estratégia à América Latina. “No ano passado, alcançamos novos acordos com México, Indonésia e Suíça”, afirmou, acrescentando que o bloco trabalha em um novo acordo de livre comércio com a Austrália e avança em negociações com Filipinas, Tailândia, Malásia, Emirados Árabes Unidos, entre outros países.

Índia pode se tornar maior acordo comercial da UE

von der Leyen destacou a Índia como prioridade. Segundo ela, após o encerramento do fórum em Davos, viajará ao país para dar sequência às negociações. “Ainda há trabalho a ser feito, mas estamos às portas de um acordo comercial histórico”, disse.

De acordo com a presidente da Comissão Europeia, o pacto com a Índia é descrito por alguns como “a mãe de todos os acordos”. O tratado criaria um mercado de cerca de dois bilhões de pessoas, representaria quase um quarto do PIB mundial e daria à Europa vantagem inicial em uma das economias de crescimento mais rápido do mundo.

Von der Leyen reforçou que a União Europeia seguirá com uma postura aberta ao comércio com grandes potências econômicas, da América Latina ao Indo-Pacífico. “A Europa sempre escolherá o mundo. E o mundo está disposto a escolher a Europa”, concluiu.

*Com informações da EFE

Acompanhe tudo sobre:Acordo UE-MercosulDavos

Mais de Mundo

UE diz que ameaça tarifária de Trump por Groenlândia viola acordo comercial

Zelensky diz que não irá para Davos após ataques russos

Espanha investiga se falha na via causou ou resultou acidente com trens

Incêndios no sul do Chile dixam 20 mortos e avançam para nova região

Mais na Exame

Apresentado por BRAZIL HOUSE 2026

Será que a COP30 entregou tudo o que prometeu?

Minhas Finanças

Pix terá novas regras para proteger vítimas de golpes; veja quais

Inteligência Artificial

Startup de vibe-coding Cursor cria navegador web autônomo usando IA

Mundo

UE diz que ameaça tarifária de Trump por Groenlândia viola acordo comercial