Ursula von der Leyen diz que UE-Mercosul foi um 'avanço histórico'

A presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, afirmou nesta terça-feira, 20, no Fórum Econômico Mundial de Davos, que o acordo comercial entre a União Europeia e o Mercosul representa um “avanço histórico” após 25 anos de negociações e disse que o bloco está próximo de fechar um pacto ainda maior com a Índia.

"No sábado, estive ema Assunção para assinar o acordo comercial entre a UE e o Mercosul. Foi um avanço histórico após 25 anos de negociações", afirmou von der Leyen durante discurso no evento, realizado na Suíça.

Segundo ela, o pacto cria “a maior zona de livre comércio do mundo”, reunindo 31 países, mais de 700 milhões de consumidores e um mercado que responde por mais de 20% do PIB global, além de estar alinhado ao Acordo de Paris.

A von der Leyen afirmou que acordo com Brasil, Argentina, Paraguai e Uruguai faz parte da estratégia da UE para ganhar autonomia em um cenário geopolítico mais tenso. Segundo ela, o bloco busca acelerar avanços em áreas como inteligência artificial, integração energética e segurança no fornecimento de recursos.

A presidente da Comissão ainda afirmou que o pacto “envia uma mensagem ao mundo” ao sinalizar que a União Europeia escolhe “o comércio justo em vez de tarifas, a cooperação em vez do isolamento e a sustentabilidade em vez da exploração”.

Ela disse que a UE não pretende limitar sua estratégia à América Latina. “No ano passado, alcançamos novos acordos com México, Indonésia e Suíça”, afirmou, acrescentando que o bloco trabalha em um novo acordo de livre comércio com a Austrália e avança em negociações com Filipinas, Tailândia, Malásia, Emirados Árabes Unidos, entre outros países.

Índia pode se tornar maior acordo comercial da UE

von der Leyen destacou a Índia como prioridade. Segundo ela, após o encerramento do fórum em Davos, viajará ao país para dar sequência às negociações. “Ainda há trabalho a ser feito, mas estamos às portas de um acordo comercial histórico”, disse.

De acordo com a presidente da Comissão Europeia, o pacto com a Índia é descrito por alguns como “a mãe de todos os acordos”. O tratado criaria um mercado de cerca de dois bilhões de pessoas, representaria quase um quarto do PIB mundial e daria à Europa vantagem inicial em uma das economias de crescimento mais rápido do mundo.

Von der Leyen reforçou que a União Europeia seguirá com uma postura aberta ao comércio com grandes potências econômicas, da América Latina ao Indo-Pacífico. “A Europa sempre escolherá o mundo. E o mundo está disposto a escolher a Europa”, concluiu.

