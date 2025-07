Rússia vai analisar novo pacote de sanções da UE para mitigar impactos econômicos

O Kremlin afirmou nesta sexta-feira que analisará o 18º pacote de sanções à Rússia pela sua guerra contra a Ucrânia, aprovado hoje pelos membros da União Europeia, para minimizar suas consequências sobre a economia russa.

"Claro, temos que analisar o novo pacote para minimizar suas consequências", disse em entrevista coletiva o porta-voz da Presidência russa, Dmitry Peskov, acrescentando que Moscou considera ilegítimas as restrições da UE.

Peskov afirmou que a Rússia já adquiriu "certa imunidade" às sanções europeias.

"Ao mesmo tempo, é claro, já adquirimos certa imunidade às sanções, nos adaptamos à vida sob elas", destacou.

Além disso, garantiu que o novo pacote de sanções é negativo para os próprios países que o aprovam, já que é "uma arma de dois gumes".

O 18º pacote de sanções prevê a redução do teto para o preço do petróleo russo de US$ 60 por barril, bem como a proibição de transações financeiras com o gasoduto Nord Stream, que chega à Alemanha pelo mar Báltico e atualmente não está em funcionamento.

Também inclui na lista negra da UE outros 105 navios russos, elevando para mais de 400 os navios da chamada "frota fantasma" russa sancionados.

Além disso, amplia a proibição de realizar transações financeiras para outros 22 bancos russos e para operadores de terceiros países que financiem o comércio com a Rússia burlando as sanções internacionais impostas após o início da guerra na Ucrânia em 2022, ao mesmo tempo em que sanciona o fundo russo de investimento direto, suas subsidiárias e projetos de investimento.

Por fim, o pacote contempla proibições adicionais de exportar para a Rússia certas tecnologias críticas e bens industriais, por exemplo, os utilizados para produzir drones.