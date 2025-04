UE espera apresentar proposta de acordo com Mercosul até setembro

A Comissão Europeia, o braço Executivo da UE, pretende apresentar aos países do bloco uma proposta sobre o acordo de livre comércio com o Mercosul antes do fim de setembro, disse nesta quinta-feira, 10, um porta-voz da instituição.

"A revisão legal (dos documentos) está em andamento. Queremos garantir que aconteça de forma muito minuciosa. A intenção é apresentar uma proposta antes que termine o verão [boreal, inverno no Brasil]", disse o porta-voz do Comércio da Comissão, Olof Gill.

O porta-voz acrescentou, nesta quinta-feira, que a Comissão contatará "de forma contínua" os países da UE "para discutir com eles o que consideramos as claríssimas vantagens do acordo de um ponto de vista econômico e geopolítico".

"Ouviremos suas preocupações e tentaremos garantir que acreditamos ter implementado todas as salvaguardas necessárias, como nas delicadas questões agrícolas", disse ele.

"Acreditamos que, em um mundo instável, as parcerias com aliados confiáveis ao redor do mundo, com regras claramente definidas para o benefício mútuo, são mais valiosas do que nunca", acrescentou.

A UE e os quatro membros fundadores do Mercosul (Argentina, Brasil, Paraguai e Uruguai) anunciaram há quatro meses, em 6 de dezembro de 2024, o fim das negociações para o acordo comercial.

Apesar do anúncio, a questão continua gerando controvérsias dentro da UE, e a França permanece firme em sua oposição ao tratado.

A ministra da Agricultura francesa, Annie Genevard, disse na terça-feira que o acordo "era ruim ontem e continua sendo".

Enquanto isso, em um cenário global marcado pela possibilidade real de uma guerra comercial generalizada devido à aplicação de tarifas, a UE passou a priorizar a diversificação de seus parceiros e acordos comerciais.

Finlândia e Suécia, por exemplo, defendem o desenvolvimento do livre comércio com outros países diante das tarifas do presidente americano, Donald Trump. Por isso, apoiam a aprovação do acordo com o Mercosul.

"Devemos implementar integralmente o acordo de livre comércio com o Mercosul, que acaba de ser negociado", disse a ministra das Relações Exteriores da Finlândia, Elina Valtonen, na terça-feira.