Bolsas europeias voltam a operar em queda após anúncio de tarifas chinesas

As principais bolsas europeias passaram a operar em terreno negativo e o dólar aprofundou as perdas nesta sexta-feira,11, depois que a China anunciou o aumento para 125% de suas tarifas adicionais sobre os produtos dos Estados Unidos, em mais uma etapa da guerra comercial.

Apesar do início da sessão em leve alta, às 8h40 GMT (5h40 de Brasília), os principais mercados europeus registravam quedas: Frankfurt cedia 1,38%, Milão 1,37%, Paris 0,85% e Londres 0,34%.

Os investidores "continuam preocupados com as incertezas relacionadas à guerra comercial e ao impacto potencial sobre o crescimento econômico, a inflação e o emprego", explica Ipek Ozkardeskaya, analista do Swissquote Bank.

China aumenta tarifas e dólar cai

No episódio mais recente da guerra comercial, a China anunciou nesta sexta-feira que aumentará para 125% suas tarifas adicionais sobre produtos americanos, em resposta às tarifas de 145% impostas por Washington esta semana sobre as importações chinesas.

O dólar prossegue em queda e registra a menor cotação em muitos anos, impactado pelas mudanças incessantes de Trump, que minam a credibilidade dos Estados Unidos aos olhos do mercado cambial.

No último mês, a moeda americana, há muitos anos considerada um ativo de confiança, perdeu mais de 5% de valor em relação ao euro. Após o anúncio de Pequim na sexta-feira, a queda prosseguiu e, às 8h40 GMT (5h40 de Brasília) perdia 2,10%, negociada a 1,1432 dólar por euro, o menor nível em mais de três anos.

Reação dos mercados

Há vários dias, os mercados se movimentam ao ritmo dos anúncios de Trump sobre tarifas adicionais e suas mudanças inesperadas.

Na quinta-feira, os mercados europeus se beneficiaram do anúncio feito na véspera pelo presidente americano de que suspenderia parte das tarifas de importação para dezenas de países durante 90 dias.

Washington, no entanto, mantém tarifas mínimas de 10% e sobretaxas de 25% sobre o aço, o alumínio e os automóveis, em particular contra a União Europeia.

Bruxelas também cogita adotar tarifas contra os gigantes americanos do setor de tecnologia caso as negociações não encerrem a guerra comercial, afirmou ao Financial Times a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen.

Impacto na Ásia

Na Ásia, a Bolsa de Tóquio fechou em queda de 2,96% nesta sexta-feira. Outros mercados da região registraram altas moderadas.

*Com AFP.