Ucrânia reivindica novas conquistas e recebe promessas de sistemas de defesa

A Ucrânia reivindicou nesta quarta-feira a reconquista de localidades ocupadas pelas tropas russas no sul do país, e celebrou o compromisso do Ocidente de enviar sistemas de defesa antiaérea o quanto antes.

Um grupo de cerca de 50 países liderados pelos Estados Unidos se reuniu na sede da Otan, em Bruxelas, onde se comprometeu a enviar os sistemas de defesa à Ucrânia. "Eles serão enviados o mais rapidamente que pudermos fazê-los chegar fisicamente", assinalou o secretário de Defesa americano, Lloyd Austin, após a reunião.

A Ucrânia recebeu uma chuva de mísseis, foguetes e drones - apresentados pelo presidente russo, Vladimir Putin, como uma retaliação ao ataque com explosivos contra a ponte da Crimeia, que liga esta península anexada por Moscou em 2014 ao território russo.

"Quanto mais ousado e cruel o terror russo se torna, mais óbvio é para o mundo que ajudar a Ucrânia a proteger o céu é uma das tarefas humanitárias mais importantes", disse Zelensky na noite desta quarta-feira, em discurso por vídeo.

O serviço de segurança russo (FSB) anunciou hoje a prisão de oito pessoas suspeitas de participar da organização desse ataque, que, segundo ele, foi planejado pela inteligência ucraniana.

O FBS também alegou ter frustrado duas tentativas de ataques preparados por Kiev na região de Moscou e em Bryansk, perto da fronteira com a Ucrânia.

As autoridades ucranianas não confirmaram ou negaram estar envolvidas na explosão da ponte, mas nunca esconderam sua intenção de recuperar a Crimeia e o restante dos territórios ocupados pela Rússia desde o início da guerra em fevereiro.

De sua parte, Putin prometeu uma resposta "firme" a qualquer novo ataque ao território russo, que Moscou diz incluir a península da Crimeia e quatro outras regiões ucranianas anexadas em setembro.

Reforço antiaéreo

No plano diplomático, antes do encontro entre o presidente Putin e seu colega turco, Recep Tayyip Erdogan, na quinta-feira no Cazaquistão, o Kremlin disse nesta quarta que espera que Ancara apresente uma proposta de mediação "oficial".

"Os turcos propõem mediação. Em caso de negociações, provavelmente elas ocorrerão em seu território: em Istambul ou Ancara", disse o assessor de política externa do Kremlin, Yuri Ushakov.

E a União Europeia concordou em organizar uma ampla missão militar para treinar as forças ucranianas em vários Estados-membros do bloco. A medida pode afetar 15.000 soldados, segundo fontes diplomáticas.

Em uma dessas regiões, Kherson, a presidência ucraniana anunciou a recuperação de mais cinco cidades em sua contraofensiva lançada em setembro no sul e leste do país.

"As forças armadas ucranianas libertaram mais cinco cidades no distrito de Berislav da região de Kherson: Novovasylivka, Novogrygorivka, Nova Kamyanka, Tryfonivka, Chervone", anunciou a presidência, notando, porém, que a artilharia russa resiste.

Desde setembro, as forças ucranianas obtiveram ganhos significativos nas linhas de frente graças a uma contraofensiva que levou Putin a ordenar a mobilização de centenas de milhares de reservistas.

O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, considerou na terça-feira que seu colega russo "calculou mal" a capacidade de seu exército de conquistar a Ucrânia e a resistência que encontraria.

Os dois últimos dias de bombardeios russos, que deixaram ao menos 19 mortos, mais de 100 feridos e danos significativos em infraestruturas energéticas da Ucrânia, levaram os países ocidentais a acelerar o envio de sistemas de defesa antiaérea, há muito reivindicados por Kiev.

Na noite de ontem, o ministro da Defesa ucraniano, Oleksiy Reznikov, anunciou o recebimento do primeiro sistema de defesa alemão Iris-T e a chegada em breve de sistemas americanos NASAMS.

"Uma nova era de defesa aérea começou na Ucrânia", tuitou o ministro. "Este é apenas o começo. Precisamos de mais", acrescentou.

Nesta terça-feira, em uma reunião virtual com os líderes do G7, o presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, pediu ajuda para criar um "escudo antiaéreo" e alertou que a Rússia ainda tem "meios para intensificar sua ofensiva".

Antes de uma reunião da Otan nesta quarta, seu secretário-geral, Jens Stoltenberg, assegurou que "a maior prioridade [da reunião] será uma maior defesa aérea para a Ucrânia".

Valas comuns

Além de danificar infraestruturas de energia, os bombardeios atingiram o centro de Kiev, destruindo um parquinho infantil, uma ponte e uma zona de pedestres. A capital ucraniana não recebia ataques desde o final de junho.

No leste, um ataque russo contra um mercado na cidade de Avdiïvka, perto da linha de frente, fez ao menos sete mortos, anunciou o governador ucraniano da região de Donetsk, Pavlo Kyrylenko.

"Ao menos 7 mortos e 8 feridos após um bombardeio matinal em Avdiïvka. Os russos atacaram o mercado central, onde estavam muitas pessoas naquele momento", explicou no Telegram.

Também no leste, as autoridades ucranianas relataram a descoberta de duas novas valas comuns em cidades da região de Donetsk recentemente recuperadas.

Em Lyman, um entroncamento ferroviário reconquistado no início do mês, uma equipe forense exumou dezenas de corpos, confirmou um jornalista da AFP.

"Já encontramos mais de 50 corpos de soldados e civis. Temos uma longa vala, uma vala comum, onde descobrimos corpos e partes de corpos", explicou Pavlo Kirilenko, governador da região.

A Rússia foi acusada de inúmeras atrocidades nas regiões ocupadas que mais tarde foram retomadas por Kiev. Moscou tem negado consistentemente o envolvimento de seus soldados nesses eventos.