Ucrânia denuncia ataque massivo e diz que Moscou violou espaço aéreo da Otan

A Rússia lançou bombardeiros estratégicos, utilizando drones e mísseis, em um ataque massivo contra alvos ucranianos, incluindo usinas energéticas, nesta sexta-feira, 10, enquanto um ataque militar de Moscou que Kiev diz estar em preparação há dias parece ganhar ritmo antes da invasão completar um ano.

De acordo com militares ucranianos, ao menos dois mísseis russos sobrevoaram o espaço aéreo da Romênia, país que faz parte da Otan, em uma sinalização que parece ter o objetivo de ampliar a aversão do bloco ao Kremlin.

Horas depois, a Romênia negou que mísseis de cruzeiro russos tivessem sobrevoado seu espaço aéreo antes de entrar na Ucrânia. "O sistema de vigilância aérea detectou um projétil lançado de um navio russo localizado no Mar Negro [em direção à Ucrânia]", informou o Ministério da Defesa em comunicado. "Mas em nenhum momento ele entrou no espaço aéreo romeno."

De acordo com a Força Aérea da Ucrânia, a Rússia disparou seis mísseis de cruzeiro Kalibr, até 35 mísseis guiados antiaéreos S-300 nas regiões de Kharkiv e Zaporizhzhia e utilizou sete drones Shahed [de fabricação iraniana]". Em um comunicado, o Exército afirmou que "cinco mísseis de cruzeiro Kalibr e cinco drones Shahed foram destruídos [pela defesa antiaérea]". Não há confirmação de vítimas até o momento.

Os bombardeios se concentraram no leste industrial, especialmente nas províncias de Luhansk e Donetsk, disseram os militares ucranianos. Mas os ataques foram mais longe, mirando Kiev. Infraestrutura crítica também foi atingida em Kharkiv, a segunda maior cidade do país, onde sete pessoas ficaram feridas.

Os bombardeios podem ser um esforço da Rússia para reduzir as defesas da Ucrânia antes de um ataque terrestre, que Kiev acredita que Moscou está planejando no leste. A ofensiva também ocorre em meio aos pedidos de envio de caças ocidentais pelo presidente Zelensky.

A empresa de energia da Ucrânia, a Ukrenergo, informou que infraestruturas de alta tensão foram atingidas nas regiões leste oeste e sul, resultando em quedas de energia em algumas áreas. Foi a 14ª rodada de bombardeios maciços no fornecimento de energia do país, disse a empresa.

O secretário do conselho da cidade de Zaporizhzhia, Anatolii Kurtiev, disse que a cidade foi atingida 17 vezes em uma hora, o que, segundo ele, foi o período de ataques mais intenso desde o início da invasão em grande escala em 24 de fevereiro de 2022.

A província de Khmelnitski, no oeste da Ucrânia, também foi atacada com drones Shahed, de acordo com o governador regional Serhii Hamalii.

O ataque deu um senso de urgência aos apelos da Ucrânia por mais apoio militar ocidental. A necessidade levou o presidente ucraniano a fazer uma rara - e ousada - viagem de dois dias ao exterior nesta semana para pressionar os aliados a conceder mais ajuda a Kiev.

Devido à ameaça de um ataque com mísseis, cortes de energia de emergência foram decretados na capital e na região de Dnipropetrovsk, de acordo com a operadora privada de energia DTEK.

O chefe da administração da cidade de Kiev, Serhii Popko, disse que "há uma grande ameaça de ataque com mísseis", já que bombardeiros estratégicos TU-95 estão no ar, que podem transportar mísseis de cruzeiro a bordo.

As ambições de Moscou diminuíram desde que lançou sua invasão em grande escala, quando a capital e a instalação de um governo fantoche estavam entre seus alvos, e agora está concentrando seus esforços em obter o controle total das regiões de Donetsk e Luhansk, conhecidas coletivamente como o Donbas. Separatistas apoiados por Moscou lutam contra as forças ucranianas desde 2014.

Numerosos contratempos no campo de batalha, incluindo a cedência de áreas orientais que havia inicialmente capturado, envergonharam o presidente russo, Vladimir Putin.