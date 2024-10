UBS revisa previsão do PIB da China para 2024 e 2025 com alta de até 4,8%

UBS revisa projeções para o crescimento do PIB da China

Com o fortalecimento da política macroeconômica, as ações chinesas retomaram a ofensiva após um breve recuo, enquanto investidores estrangeiros ajustam suas previsões. O UBS, em seu último relatório, elevou a previsão do Produto Interno Bruto (PIB) da China para 2024 e 2025, projetando crescimento de 4,8% e 4,5%, respectivamente. As estimativas anteriores eram de 4,6% e 4,0%.

Fatores que impulsionam o crescimento econômico

Wang Tao, diretora de pesquisa econômica asiática do UBS, destacou que o crescimento do PIB chinês no terceiro trimestre foi mais forte do que o esperado, graças ao suporte econômico do governo. A economista espera que, com as recentes políticas de apoio, o crescimento no quarto trimestre alcance 6,5% (em uma taxa anualizada ajustada sazonalmente), apesar do crescimento anual ficar em 4,6%. O banco também prevê que o crescimento do PIB nominal de 2024 permaneça em torno de 4,1%.

Apoio fiscal e mercado imobiliário

De acordo com Wang, o crescimento do PIB no terceiro trimestre de 2023 foi impulsionado por um aumento de 4,6%, superando as expectativas do mercado, que projetavam 4,4%. Entre os destaques, o crescimento do consumo social e os investimentos fixos superaram as expectativas, impulsionados pelo aumento do investimento em infraestrutura e pelo fortalecimento das vendas de automóveis. Apesar da queda nas vendas de imóveis e nas novas construções no terceiro trimestre, houve sinais de estabilização no mercado imobiliário em setembro.

Em relação à política fiscal, Wang acredita que o governo intensificou o apoio, gerando um impacto positivo maior do que o previsto. “Com esse suporte adicional, o impulso fiscal deve superar as projeções iniciais”, afirmou.

Para o mercado imobiliário, o UBS acredita que as políticas de apoio já em vigor devem estabilizar o setor, mas reforça que a implementação das medidas será crucial para resultados concretos.

Perspectivas para 2025

Olhando para o futuro, Wang Tao acredita que o suporte financeiro se estenderá até o início de 2025, com uma esperada recuperação do crédito. Por isso, o UBS revisou sua previsão de crescimento do PIB real para 2025, aumentando de 4,0% para 4,5%, enquanto ajustou a expectativa de crescimento nominal para 4,8%.