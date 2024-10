PIB da China, repercussão da Netflix e discurso de dirigentes do Fed: o que move o mercado

Os mercados internacionais operam majoritariamente em alta na manhã desta sexta-feira, 18. Na Ásia, investidores se animaram após dados melhores do que o esperado da economia chinesa. Nos Estados Unidos, com exceção do Dow Jones, os índices futuros sobem, impulsionados por números acima das expectativas do balanço da Netflix. Na Europa, as bolsas operam quase todas em alta, com o mercado avaliando a decisão do Banco Central Europeu (BCE) de cortar juros.

PIB da China

A China surpreendeu positivamente os mercados com os números do Produto Interno Bruto (PIB) acima do esperado. A economia chinesa cresceu 4,6% no terceiro trimestre deste ano em relação ao mesmo período de 2023, segundo dados do governo divulgados nesta sexta-feira. Os analistas consultados pela Reuter

O dado do PIB se soma aos números melhores da produção industrial e vendas do varejo. A produção industrial da China avançou 5,4% em setembro, ante igual mês do ano passado, segundo o Escritório Nacional de Estatísticas do país (NBS, na sigla em inglês). O consenso da FactSet previa um aumento de 4,6%.

Já as vendas no varejo chinês avançaram 3,2% na comparação anual de setembro, enquanto o consenso da FactSet era de aumento de 2,4%. Os investimentos em ativos fixos, por sua vez, tiveram expansão anual de 3,4% entre janeiro e setembro deste ano, na comparação com o mesmo período de 2023.

Novas medidas na China

Desde o fim do mês passado, Pequim vem anunciando uma série de medidas para incentivar o crescimento, driblar a deflação e mitigar os efeitos da crise imobiliária. A meta de crescimento do governo para este ano é de 5%. Uma pesquisa da Reuters indicou que a economia da China deve crescer 4,8% neste ano e 4,5% em 2025.

Hoje, o Banco do Povo da China (PBoC, banco central chinês) anunciou uma linha de crédito especializada para ajudar empresas e acionistas a recomprar ações. Os empréstimos, que só poderão ser concedidos por 21 instituições financeiras designadas, terão taxa de juro máxima de 2,25%.

Ontem, o ministro da Habitação, Ni Hong, anunciou um aumento no programa de crédito habitacional ‘lista branca’ para 4 trilhões de yuans (US$ 562 bilhões) até o fim do ano, cujo objetivo é injetar liquidez e estabilizar o setor imobiliário.

A lista branca é um mecanismo pelo qual os municípios recomendam aos bancos projetos imobiliários que devem ser prioritariamente financiados. Segundo Hong, todos os projetos residenciais serão incluídos no programa para que possam receber o crédito.

Além disso, o governo também quer reformar 1 milhão de residências. "Há muitos riscos à segurança e ambientes habitacionais deficientes em áreas urbanas, e as pessoas estão ansiosas por renovação", explicou o ministro em coletiva.

Entretanto, o mercado pareceu não receber bem os novos estímulos de quinta-feira e as bolsas fecharam em queda. Hoje, após dados mais robustos da economia chinesa, as bolsas asiáticas subiram, com o Xangai Composto avançando 2,91%. Em Hong Kong, o Hang Seng avançou 3,61%.

Balanços

O mercado repercute hoje, com otimismo, o balanço da Netflix, que salta quase 6% no pré-mercado, após garantir lucro trimestral maior que o esperado. A empresa de streaming surpreendeu com os resultados do terceiro trimestre, registrando um aumento de 40% no lucro em relação ao ano anterior.

O valor subiu de US$ 1,68 bilhão (US$ 3,73 por ação) para US$ 2,36 bilhões (US$ 5,40 por ação), superando a expectativa de US$ 5,12 por ação, segundo dados da LSEG.

A plataforma conquistou 5,1 milhões de novos assinantes no período. Embora o número seja inferior aos 8,8 milhões adicionados no mesmo trimestre do ano passado, ainda ficou acima das previsões de 4,5 milhões, de acordo com a StreetAccount.

A receita total da empresa alcançou US$ 9,83 bilhões, 15% acima dos US$ 9,77 bilhões esperados. Para o quarto trimestre, a Netflix projeta uma receita de US$ 10,13 bilhões e um lucro de US$ 4,23 por ação.

Hoje, é a vez da financeira American Express (NYSE: AXP) e da dona da Pampers, Gillette, Pantene e Oral-B, Procter & Gamble (NYSE: PG), divulgarem seus resultados.

Agenda

De olho nos Estados Unidos, saem dados preliminares de construções de moradias iniciadas de setembro (9h30) e três dirigentes do Federal Reserve (Fed, banco central americano) falam hoje: Neel Kashkari, de Minneapolis (11h); Raphael Bostic, de Atlanta (11h30 e 13h30); e o diretor Christopher Waller (13h10).

No calendário doméstico, o mercado acompanha o evento do programa de microcrédito Acredita, às 10h, que contará com a presença do presidente Luiz Inácio Lula da Silva e do ministro da Fazenda, Fernando Haddad.

Sexta-feira, 18 de outubro