Gigante chinesa Shanghai Electric expande atuação na automação industrial

Shanghai Electric expande atuação com compra de joint venture de robótica

As ações da Shanghai Electric Group dispararam nesta segunda-feira (21), atingindo o limite de alta da bolsa, após o anúncio de que a estatal chinesa de equipamentos elétricos vai adquirir 50% da joint venture Shanghai Fanuc, formada com a empresa japonesa de robótica Fanuc. A transação está avaliada em 3,08 bilhões de yuans (US$ 433 milhões), e o objetivo é ampliar a presença da companhia no setor de automação industrial.

As ações da Shanghai Electric [SHA:601727] fecharam com alta de 10%, sendo negociadas a 4,97 yuans (US$ 0,70).

Detalhes da transação e objetivos estratégicos

Criada em 1997, a Shanghai Fanuc é uma joint venture entre a Shanghai Electric e a japonesa Fanuc, e agora se tornará uma subsidiária integral da estatal chinesa. A fábrica, localizada em Xangai, é especializada na produção de robôs industriais, máquinas inteligentes e sistemas automatizados, que atendem principalmente o setor manufatureiro.

Com a conclusão da aquisição, a Shanghai Electric busca oferecer soluções avançadas de automação para indústrias emergentes como baterias de lítio, células solares e aviação, além de ampliar sua capacidade de produção e competitividade no mercado global de robótica.

Expansão em eletrônicos e robótica inteligente

Além de focar em setores emergentes, a Shanghai Electric planeja utilizar a expertise da Shanghai Fanuc para aumentar sua atuação em mercados como o de eletrônicos de consumo e 3C (computadores, comunicações e eletrônicos). A companhia também planeja desenvolver robôs especiais e produtos de robótica inteligente, com o objetivo de lançar uma nova geração de robôs e fortalecer sua presença em diversos setores industriais.