Trump elogia Corina e promete manter contato com opositora venezuelana

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, declarou nesta sexta-feira que pretende manter contato com a líder da oposição venezuelana e ganhadora do Prêmio Nobel da Paz, María Corina Machado. Após o encontro realizado na Casa Branca, Trump afirmou que ela é uma mulher “que respeita muito”.

“Ontem tive uma reunião ótima com uma pessoa que respeito muito, e ela, obviamente, também respeita a mim e ao nosso país, e me presenteou com seu Prêmio Nobel. Nunca a havia conhecido antes e fiquei muito impressionado. É uma grande mulher”, disse o presidente a jornalistas ao sair da Casa Branca.

A respeito da medalha do Nobel que recebeu de presente de Machado, Trump classificou o gesto como “muito amável”.

“Ela me disse (citando a líder opositora): ‘O senhor pôs fim a oito guerras, e ninguém na história merece este prêmio mais do que o senhor’. E me pareceu um gesto muito bonito. Acredito que é uma grande mulher e voltaremos a conversar”, acrescentou.

Trump tem demonstrado interesse recorrente no Prêmio Nobel da Paz, e frequentemente argumenta que deveria ser reconhecido por encerrar conflitos internacionais.

O almoço entre Trump e Machado, realizado ontem, ocorreu após a operação militar dos Estados Unidos que resultou na captura de Nicolás Maduro, então presidente da Venezuela.

Os detalhes da conversa entre os dois não foram divulgados. No entanto, segundo a opositora, o presidente norte-americano manifestou apoio à sua causa.

Até o momento, o governo dos EUA manteve María Corina Machado fora do processo de transição na Venezuela, justificando que ela não possui, por ora, apoio político suficiente para assumir o poder. A Casa Branca optou por conduzir negociações com o governo de Delcy Rodríguez, que, segundo Trump, tem seguido “todas as suas exigências”.